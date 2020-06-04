Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет. Специалисты создадут спектр разных препаратов для отдельных групп населения. При этом, по ее словам, на данный момент рано озвучивать сроки появления вакцин.

Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии

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