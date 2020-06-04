Коронавирус

ИзвестияИзвестияПопова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии

Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет. Специалисты создадут спектр разных препаратов для отдельных групп населения. При этом, по ее словам, на данный момент рано озвучивать сроки появления вакцин.
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Попова: COVID-19 поможет создать алгоритм действий на случай следующей пандемии

Говорит Москва07:20

Глава Роспотребнадзора заявила о неизбежности новой пандемии

РБК07:28

Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию коронавируса

Lenta.ru07:22

Попова предупредила о неизбежности новых вспышек инфекций в будущем

Взгляд.ру07:29

Попова: COVID-19 поможет создать алгоритм действий при следующей пандемии

РИА Новости07:15

Попова заявила о необходимости алгоритма реагирования на новые вспышки инфекций

ТАСС07:04

Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии

Известия07:04
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Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
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Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня

В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
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Здоровье

Роспотребнадзор утвердил санитарные правила до 2021 года

Соблюдать новые санитарно-эпидемиологические правила нашей стране предстоит до начала массовой вакцинации или до широкого применения действенного лекарства от COVID-19.
Новости. Зябликово вчера в 03:59
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Происшествия

После катастрофы в Норильске арестован начальник цеха ТЭЦ-3

REGNUM 06:32
Путешествия

Россияне массово отказываются от отдыха в Сочи из-за новых правил

Туристы начали отказываться от забронированных путевок в Сочи из-за новых правил, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Алтапресс 02 июня в 12:29
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Футбол

ЦСКА интересуется нападающим сборной Аргентины Гайчем

ЦСКА заинтересован в услугах нападающего «Сан-Лоренсо» и сборной Аргентины Адольфо Гайча. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Sport24.ru 05:13
Футбол

Россия может провести финальный турнир Лиги чемпионов

Как отмечается, Россия и Германия намерены подать заявки в ближайшее время. Португалия объявляла об этом намерении ранее.
Радио Зенит 04:15
Происшествия

Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье

Интерфакс 04:28
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Политика

Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию

Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru вчера в 05:25
34
Шоу-бизнес

Анна Семенович похвасталась результатами голодовки

RuNews24.ru вчера в 16:53
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Общество

Названы сроки открытия пляжей на юге России

В Ростуризме назвали сроки открытия общественных и приотельных пляжей в Краснодарском крае и Крыму.
ТВ Центр вчера в 09:11
596
Общество

Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края

Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 вчера в 10:05
188
Политика

РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
2,2K
Армия и оружие

Заработала новая российская система предупреждения о ракетном ударе

Вести.Ru 05:32
37
Экономика

Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 05:54
5
Экономика

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК вчера в 11:33
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Общество

Температура воздуха в Москве поднимется выше 30 градусов

Выше нормы прогреется воздух к ближайшим выходным, а на будущей неделе в столице ожидается выше 30 градусов тепла.
Российская газета 05:12
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Технологии

Названы основные признаки прослушки смартфонов

Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
REGNUM 02:01
246
Общество

Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка

Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
13
Политика

Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье

Владимир Путин поручил Минобороны оперативно развернуть госпиталь в Забайкальском крае для пациентов с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 07:01
20
Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

Вести.Ru вчера в 02:32
2,3K
Общество

Спикер Мосгордумы раскрыл источник дохода почти в 2 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, указанным в декларации о доходах, спикер Московской городской думы Алексей Шапошников за 2019 год увеличил свой доход почти в 80 раз, заработав за прошлый год 1,95 млрд рублей.
REGNUM 07:31
151
Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
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Политика

Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России

Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
РБК 06:16
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Происшествия

Лидера таганской ОПГ связали с убийством Деда Хасана

Lenta.ru 05:54
Армия и оружие

В России определили условия применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 02 июня в 11:54
1,9K
Политика

США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Вести.Ru вчера в 15:39
1,1K
Космос

Вместо модуля для МКС на ракете «Союз-2» отправят спутник «Глонасс»

РИА Новости 06:58
Шоу-бизнес

Пригожин назвал Охлобыстина трусом

Газета.Ru 04:45
32
Армия и оружие

Полковник избил солдат за выстрел по машине охраны Асада

До полковника дошла информация, что один из его солдат, неся дежурство на боевом посту, выстрелил в стекло автомобиля, в котором находились сотрудники службы безопасности президента Сирии Башара Асада.
Рамблер 04:28
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