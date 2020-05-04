Коронавирус
РИА НовостиПопова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в значительной мере это будет зависит от самих россиян.
Читать в источнике
Оценить1,2K
Есть правило эпидемиологическое — мы выходим из режима ограничений так же, как мы входили в режим ограничений, то есть постепенно снимаем. Самыми последними ограничениями, которые будут сняты, это ограничения или запрет на проведение массовых мероприятий. Это будет финальной точкой.
— Анна Попова, российский политикРБК 07:22
с чего всё началось
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-24" завила, что "финальной точкой" в снятии ограничений будет разрешение массовых мероприятий.Газета.Ru09:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:55, Ашберн
Политика
Песков объяснил личное участие Путина в решении многих проблем
Личное участие президента России Владимира Путина в решении многих вопросов объясняется сложным механизмом управления в России, заявил пресс-секретарь главы государства.
Газета.Ru вчера в 07:32
Происшествия
В Воронежской области умер мужчина с коронавирусом
Гражданин Азербайджана стал третьим иностранцем с подтвержденной коронавирусной инфекцией, скончавшимся в Воронежской области, всего число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 11, сообщает правительство региона.
РИА Новости 11:59
Политика
В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
Правительство ФРГ положительно относится к проекту «Северный поток – 2» и рассчитывает на его завершение.
Известия 07:23
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru 13:40
Экономика
Большинство российских компаний, признанных системообразующими, связано с гос-вом или богатейшими бизнесменами страны
Большинство российских компаний, признанных системообразующими, связано с государством или богатейшими бизнесменами страны.
Эхо Москвы 10:00
Наука
Российские учёные оценят риски банковского сектора из-за коронавируса
Как писал NEWS.ru, ранее экономист Александр Кареевский прокомментировал заявление ректора университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Ярослава Кузьминова о том, что средний класс в России обречён на бедность из-за кризиса, который был вызван пандемией.
News.ru 01:52
Футбол
Форвард «Сельты» Смолов вылетел в Испанию
Герман Ткаченко, представитель форварда «Сельты» Фёдора Смолова, сообщил, что футболист вылетел в Испанию.
RT на русском 13:04
Политика
В Минобороны сообщили детали воздушного парада в День Победы
В День Победы над Красной площадью пролетят 75 самолётов и вертолётов, всего над российскими городами пролетит 596 летательных аппаратов.
RT на русском 13:42
Общество
Эпидемиолог Минздрава назвал сроки спада пандемии в России
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный кардиолог Минздрава РФ, академик РАН Сергей Бойцов призвал ужесточить карантинные меры в России.
Gazeta.SPb вчера в 22:43
Авто
Назвали стоимость электрической версии УАЗ «Хантер»
Новые автомобили 07:32
Политика
Кличко назвал число возможных смертей от коронавируса на Украине
На Украине из-за коронавируса могут умереть 1,2 млн человек. Об этом в понедельник, 4 мая, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Известия 09:48
Общество
МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение из-за грозы с дождём
МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями.
RT на русском 12:05
Политика
Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти
Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича, который находится за пределами Украины, по делу об «узурпации власти», сообщил его адвокат Виталий Сердюк.
Коммерсантъ 11:28
Шоу-бизнес
Плющенко отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына Александра.
Lenta.ru 11:29
Экономика
Бюджет Украины с начала года недосчитался $1,5 млрд — госказначейство
Киев, 4 мая 2020, 13:50 — REGNUM С начала 2020 года бюджет Украины не получил 41,39 млрд гривен доходов или примерно $1,5 млрд.
REGNUM 06:50
Кино
Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома
Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
Киноафиша России 07:16
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса
В середине апреля Трамп заявлял, что пик эпидемии коронавируса в США пройден, а позже спрогнозировал уровень смертности в пределах 60–65 тысяч человек.
Lenta.ru 12:57
Шоу-бизнес
Принц Уильям несколько лет избегал свадьбы с Кейт Миддлтон
Британский принц Уильям несколько лет подряд откладывал свадьбу с Кейт Миддлтон, пытаясь избежать брака.
ФАН 12:28
Общество
Регина Тодоренко после скандала выпустила фильм о домашнем насилии
Известная телеведущая Регина Тодоренко после недавнего скандала выпустила фильм, посвященный теме домашнего насилия.
Актуальные Новости 01:43
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 05:47
Армия и оружие
В США заявили об угрозе России и Китая на фоне коронавируса
США считают, что сталкиваются с угрозами со стороны России и Китая даже несмотря на пандемию коронавируса, заявил министр обороны США Марк Эспер.
РИА Новости 12:42
Наука
Бактерии кишечника могут улучшать память
Первое исследование на грызунах подтвердило, что симбиотические бактерии кишечника за счет выделения специальной молочной кислоты оказывают положительное влияние на общую работу памяти.
Evo-rus.com 05:23
Общество
Роспотребнадзор не исключает продления режима самоизоляции до июня
Ограничительные меры, введенные ранее для предотвращения распространения пандемии COVID-19, могут быть продлены до начала июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в период праздничных дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
NewInform 02:59
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:12
Общество
Саратовские власти призвали не обслуживать в магазинах людей без масок
Магазины в Саратовской области не должны обслуживать покупателей, которые заходят без маски на лице, считает вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости 12:37
Происшествия
На юге Казахстана оказались подтоплены более 400 домов
Более 400 домов подтоплены в нескольких населенных пунктах Туркестанской области Казахстана в результате наводнения, начавшегося после прорыва дамбы в Узбекистане, сообщила пресс-служба администрации региона.
РИА Новости вчера в 02:34