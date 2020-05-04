Попова добавила, что "в условиях этого баланса нам придется жить определенное время, пока не найдем средство защиты, лекарство или вакцину, которые позволят снять еще больше ограничений". Глава Роспотребнадзора также рассказала, что темп прироста количества заболеваний коронавирусом в РФ снижается.

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

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