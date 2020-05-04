Коронавирус
ИнтерфаксПопова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Попова добавила, что "в условиях этого баланса нам придется жить определенное время, пока не найдем средство защиты, лекарство или вакцину, которые позволят снять еще больше ограничений". Глава Роспотребнадзора также рассказала, что темп прироста количества заболеваний коронавирусом в РФ снижается.
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Есть правило эпидемиологическое — мы выходим из режима ограничений так же, как мы входили в режим ограничений, то есть постепенно снимаем. Самыми последними ограничениями, которые будут сняты, это ограничения или запрет на проведение массовых мероприятий. Это будет финальной точкой.
— Анна Попова, российский политикРБК 07:22
с чего всё началось
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-24" завила, что "финальной точкой" в снятии ограничений будет разрешение массовых мероприятий.Газета.Ru09:44
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