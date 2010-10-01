Здоровье
Мой БрянскПопова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
В России зарегистрировано 18 отечественных тест-систем Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничительные меры в России стали непростым этапом для жителей страны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:23, Ашберн
Комментарии
Здоровье
Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило тысячу человек
Еще по три человека заболели в Тихорецком, Красноармейском, Калининском районах и Новороссийске, по два в Усть-Лабинском районе и Геленджике.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 03:37
Происшествия
В Татарстане умер второй пациент с коронавирусом
Второй житель Татарстана, заразившийся коронавирусной инфекцией, умер в Набережных Челнах, за последние сутки заразились ещё 71 человек, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости 04:21
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни.
ТАСС вчера в 13:18
Политика
В РПЦ объяснили ситуацию с мозаикой с Путиным в храме Вооруженных сил
Настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан объяснил РИА Новости ситуацию с мозаикой, на которой изображен Владимир Путин и другие российские политики.
РИА Новости 05:17
Общество
В России зарегистрирован тест на определение антител к коронавирусу
Росздравнадзор зарегистрировал тест на определение антител к коронавирусной инфекции COVID-19, разработанный при участии НМИЦ гематологии Минздрава России и Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН.
RT на русском 03:33
Спорт
Футболист «Луча» Калугин подверг критике губернатора Приморья Кожемяко
Игрок владивостокского «Луча» Дмитрий Калугин подверг критике заявление губернатора Приморского края Олега Кожемяко о том, что в профессиональных спортивных клубах региона не выступают местные воспитанники.
RT на русском вчера в 11:01
Общество
В Подмосковье готовятся к системе обязательного ношения масок
Воробьев призвал жителей области отнестись к происходящему серьезно и начать готовиться к тому, что покидать дом можно только в маске.
Оka.fm 05:00
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Экономика
Титов пожаловался Путину на недостаточную поддержку бизнеса
Бизнес в российских регионах не может воспользоваться мерами поддержки, которые принимаются на федеральном уровне, показал проведенный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым мониторинг.
Газета.Ru вчера в 16:39
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 29 апреля в 10:18
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
Политика
Медведев хочет заняться защитой трудовых прав людей
Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что хочет заняться защитой прав людей, трудовые права которых не соблюдаются в условиях ограничений.
РИА Новости 05:34
Происшествия
Суд арестовал бывшего советника вице-губернатора Свердловской области
В 2018 году Русаков перешел на работу в областное правительство, занимал пост директора департамента инвестиционной политики и сопровождения инвестиционных проектов министерства инвестиций и развития региона, а затем стал советником вице-губернатора Сергея Бидонько.
РИА Новости 06:13
Игры
Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Astera вчера в 15:50
Технологии
Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
Общество
В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
Спорт
Клишина не намерена возвращаться в Россию из США
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала, планирует ли она возвращаться в Россию из США, где проживает в настоящий момент.
RT на русском 04:55
Армия и оружие
Расчеты войск РХБ защиты РФ проведут дезинфекцию в Боснии
Колонна, состоящая из пяти единиц специальной военной техники, двух врачебно-сестринских бригад и четырех расчетов подразделений войск РХБ защиты численностью 25 человек, совершат марш из сербской столицы в один из кантонов Федерации Боснии и Герцеговины.
ПолитРоссия 01:46
Общество
Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом
Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21
Общество
В Нижегородской области выявлено 2123 случая заражения коронавирусом
179 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в регионе за последние сутки. С начала пандемии, заболели 2123 жителя региона.
АПН - Нижний Новгород 04:33
Общество
Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса
Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
Известия вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Умер старейший актер Театра им. Вахтангова Евгений Федоров
После окончания училища Евгений Федоров был принят в вахтанговскую труппу, которой был верен всю свою жизнь.
ТАСС 05:04
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Музыка
К акции «Наш День Победы» подключилась Нижегородская область
Нижегородская область представила свое исполнение песни "День Победы" в рамках акции, организованной аппаратом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.
Моя Удмуртия 04:00
Музыка
Группа Scorpions выпустила новую песню «Sign of hope»
Участники из немецкой рок-группы Scorpions представили в Сети новую песню "Sign of hope".
РИА Новости вчера в 04:02
Общество
В НИИ Склифосовского рассказали об инкубационном периоде коронавируса
Директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Петриков в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса.
RT на русском 05:55