Здоровье

Мой БрянскМой БрянскПопова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

В России зарегистрировано 18 отечественных тест-систем Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничительные меры в России стали непростым этапом для жителей страны.
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Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Мой Брянск01:51

Попова: послабление ограничительных мер в России начнется с небольших прогулок

ТАСС01:00
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МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
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Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
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Медведев хочет заняться защитой трудовых прав людей

Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что хочет заняться защитой прав людей, трудовые права которых не соблюдаются в условиях ограничений.
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Суд арестовал бывшего советника вице-губернатора Свердловской области

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Расчеты войск РХБ защиты РФ проведут дезинфекцию в Боснии

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В Нижегородской области выявлено 2123 случая заражения коронавирусом

179 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в регионе за последние сутки. С начала пандемии, заболели 2123 жителя региона.
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Пропавший в Курской области трехлетний мальчик найден мертвым

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Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса

Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
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Умер старейший актер Театра им. Вахтангова Евгений Федоров

После окончания училища Евгений Федоров был принят в вахтанговскую труппу, которой был верен всю свою жизнь.
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