Коронавирус

ИзвестияИзвестияПопова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Анна Попова
Первый критерий, по которому мы можем понять, что нам можно выходить из режима ограничений — это, конечно, же снижающиеся темпы прироста. Также это наличие свободных коек, наличие возможностей и количество проводимых тестов на выявление коронавируса у людей. Это три базовых показателя.
— Анна Попова, российский политикForbes 02:36
с чего всё началось

Попова: послабление ограничительных мер в России начнется с небольших прогулок

О том, как изменится жизнь россиян после послабления ограничений, могут ли отечественные тест-системы дать ложный результат, насколько точна статистика по количеству заболевших, и как она сама поддерживает иммунитет, чтобы не заболеть, в эксклюзивном интервью ТАСС рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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