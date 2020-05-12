Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остаётся напряжённой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга.

Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России

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