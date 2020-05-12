В ходе брифинга глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о санитарно-эпидемиологической обстановке в России. По ее словам, ситуация с коронавирусом в стране до сих пор остается напряженной, и количество зараженных с каждым днем прибавляется.

Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в РФ

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