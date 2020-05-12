Коронавирус

Live24Live24Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в РФ

В ходе брифинга глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о санитарно-эпидемиологической обстановке в России. По ее словам, ситуация с коронавирусом в стране до сих пор остается напряженной, и количество зараженных с каждым днем прибавляется.
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Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России

RT на русском09:24

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

РИА Новости13:00

Попова: санитарная обстановка в России остается достаточно напряженной

ТАСС09:27

Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России

Газета.Ru13:40

Роспотребнадзор: прирост по коронавирусу стабильный, но ограничения актуальны

Телеканал 360°09:23

Попова: ограничения сохраняют свою актуальность в РФ

Интерфакс - Россия09:20

Попова назвала напряженной эпидемиологическую обстановку в России

Известия09:15
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Общество

Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в «красной» зоне

Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:56
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Политика

В адрес российского дипломата в Чехии стали поступать угрозы

Посольство отметило, что в адрес российского дипломата из-за развёрнутой чешскими СМИ персональной травли начали поступать угрозы.
RT на русском вчера в 13:09
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Политика

Посол Украины пригрозил Турции туристическим бойкотом из-за песни «Катюша»

Известия 08:51
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Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
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Общество

С 1 июня на каждого ребёнка с 3 до 15 лет выплатят 10 тысяч рублей

Каждая семья с детьми с 3 до 15 лет получит 10 тысяч рублей. Об этом в ходе обращения к нации 11 мая заявил президент России Владимир Путин.
Сиб.фм вчера в 09:40
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
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Гаджеты

Слишком долго: Новый iPhone SE заряжается за 2,5 часа

Выпущенный в текущем году новый iPhone SE уже привлек пользователей благодаря относительно бюджетной для «яблочных» устройств цене, а также производительной начинке.
RuNews24.ru 12:43
Общество

«Роскосмос» заключил контракт на полет астронавта НАСА на МКС

Роскосмос подтвердил подписание с НАСА контракта на полет одного астронавта на российском космическом корабле "Союз", но сумму раскрывать не стал.
РИА Новости 16:03
2
Общество

В Ростовской области начнут снимать ограничения с 15 мая

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что с 15 мая в регионе начнут снимать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 16:09
47
Общество

В Москве умерли ещё 53 пациента с коронавирусом

В Москве скончались ещё 53 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число умерших с подтверждённым коронавирусом достигло 1232.
RT на русском 15:10
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Здоровье

Эксперт назвал самые эпидемиологически опасные места в Петербурге

Одной из самых опасных зон остается общественный транспорт.
Петербургский дневник 12:41
Кино

Дмитрий Певцов поблагодарил тех, кто пожелал ему мучительной смерти

StarHit.ru 05:00
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Технологии

Миллионы компьютеров оказались под угрозой из-за разъема Thunderbolt

Специалист в области информационной безопасности Бьорн Руйтенберг открыл новый способ получить данные с компьютеров на Windows, выпущенных до 2019 года и оснащенных разъемом Thunderbolt.
Российская газета вчера в 13:41
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Транспорт

В Москве заработала система выявления автомобилей без пропусков

Газета.Ru 06:50
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Происшествия

Больница Петербурга откажется от ИВЛ «Авента-М» до выяснения причин ЧП

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», один из которых, по предварительным данным, загорелся в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, не будут использоваться в медучреждении до окончания расследования.
RT на русском 07:06
Футбол

Гаврилов рассказал, почему Зинченко не перешел в «Спартак»

Спорт день за днем 07:38
Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
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Футбол

Хусаинов предложил не объявлять чемпиона России

Чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 15:35
Политика

Трамп поругался с журналисткой и прервал свой брифинг

Президент США Дональд Трамп на брифинге поругался с журналисткой из-за неудобного вопроса о росте количества смертей от последствий коронавируса в стране.
RT на русском 12:41
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Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 11:48
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Здоровье

Решение о смягчении режима ограничений будет принято 14 мая

На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг – без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений без исключения.
Призыв (г. Владимир) 07:00
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Здоровье

В Германии развенчали миф о «шведском рае» в ситуации с коронавирусом

Европейские страны с завистью смотрят на Швецию в ситуации с пандемией коронавируса, но «шведский рай» – это миф, пишет немецкая газета Die Welt, которая указывает на высокую смертность в стране и небольшое число мест в палатах интенсивной терапии.
Взгляд.ру 12:12
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Кино

В сети появился новый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе и Джошем Бролином

Журнал Empire поделился свежим эксклюзивным кадром из экранизации «Дюны» Дени Вильнева — новой киноадаптации одноименного фантастического романа Фрэнка Герберта.
Киноафиша России 05:42
Общество

В России захотели ввести новые льготы на оплату услуг ЖКХ

В Минстрое захотели уменьшить максимальную долю расходов на оплату услуг ЖКХ в бюджете российской семьи.
Lenta.ru 08:15
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Наука

Женщин предупредили о возможном бесплодии из-за коронавируса

Ранее об угрозе бесплодия у женщин, которые переболели коронавирусом, заявили китайские ученые.
НТВ 09:18
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Общество

Тюменцы уже могут обратиться за выплатами на детей от трех до 16 лет

Как пояснили корреспонденту «Тюменской области сегодня» в пресс-службе управления ПФР по Тюменской области, у граждан есть около пяти месяцев, чтобы обратиться за выплатой, так как заявления принимаются до 1 октября 2020 года.
Тюменская область сегодня 01:48
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Здоровье

В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
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Финансы

Банк России ощутимо понизил официальные курсы доллара и евро

Центробанк РФ понизил с 13 мая официальный курс доллара США сразу на 44 копейки до 73,4326 рубля.
Росбалт 08:08
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Экономика

АЛРОСА почти остановила продажу алмазов

Показатель в апреле упал в десять раз Продажи алмазов и бриллиантов АЛРОСА в апреле составили $15,6 млн, что в десять раз ниже уровня марта.
Коммерсантъ 11:06
2
Общество

Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings 13:41
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