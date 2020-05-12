Коронавирус
RT на русскомПопова рассказала о ситуации с коронавирусом в России
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остаётся напряжённой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга.
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По заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. человек Россия находится в пятом десятке стран
Комсомольская правда09:54
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Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
Общество
«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта
Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.
REGNUM 11:01
Происшествия
В Севастополе отказались от «самовозгорающихся» аппаратов ИВЛ
Севастополь, 12 мая 2020, 18:14 — REGNUM Власти Севастополя отказались от использования новых аппаратов ИВЛ на время выяснения причин их возгорания в других регионах страны.
REGNUM 11:14
Общество
В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
Политика
Названа дата публичного появления заразившегося коронавирусом Пескова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков последний раз появлялся на публике 30 апреля, об этом сообщил Telegram-канал "Кремлевский пул РИА".
РИА Новости 09:57
Общество
Лукашенко заявил, что Россия и Запад переняли метод Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что в борьбе с коронавирусом Европа и Россия все равно обратились к методу, который с самого начала избрал он.
Городовой 07:48
Общество
Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится
Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
REGNUM 10:34
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
Как утверждает украинский регулятор, всего нарушений три: новый владелец должен был за три месяца уведомить НБУ о намерении приобрести банк, согласовать с ним такое приобретение, а затем передать копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции.
РИА Новости 11:48
Общество
В России завершается период нерабочих дней
Говоря о введении нерабочих дней, Путин отметил, "эта экстраординарная мера позволила затормозить развитие эпидемии", что в свою очередь, помогло подготовить медицину и "сохранить многие тысячи жизней".
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 09:57
Общество
Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу
Голикова подчеркнула, что в России «никогда не манипулировали официальной статистикой».
BFM.ru 11:19
Автоспорт
Феттель покинет Ferrari в конце года
Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».
Коммерсантъ 05:03
Армия и оружие
Жительница ДНР получила ожоги из-за вызванного атакой ВСУ пожара
Донецк, 12 мая 2020, 19:27 — REGNUM Жительница посёлка Старомихайловка (ДНР) получила ожоги рук и ног во время пожара, который произошёл в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает 12 мая управление Народной милиции республики.
REGNUM 12:27
Гаджеты
Представлен флагманский смартфон POCO F2 Pro
Стоимость Poco F2 Pro начинается от 499 евро за версию 6/128 ГБ и 599 евро за топовый вариант 8/256 ГБ.
The GEEK 11:21
Политика
Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
Общество
Кому Путин увеличил минимальное пособие по уходу за ребенком
Президент РФ удвоил минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Теперь оно составит 6751 рубль.
Бухгалтерия.ру 08:26
Политика
Заболевший Песков рассказал, когда лично контактировал с Путиным
«Больше месяца назад», - ответил Песков ТАСС на вопрос, когда он последний раз лично контактировал с президентом.
Свободная Пресса 09:18
Политика
Лавров: Россия принимает помощь от США в борьбе с коронавирусом
Россия принимает помощь от других стран в борьбе с COVID-19, в том числе от США, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Коммерсантъ 08:56
Политика
Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Страна Советов on-line 10:13
Общество
Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина
12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа 06:15
Общество
Смоленская область начала выход из режима «коронавирусных» ограничений
В Смоленской области обсудили вопросы поэтапного снятия ограничительных мер, прописанных в Указе губернатора «О введении режима повышенной готовности», совещание провел глава региона Алексей Островский.
О чем говорит Смоленск 12:30
Здоровье
В США заявили о заниженной статистике по жертвам коронавируса
Реальное число жертв заболевания коронавирусом в США может превышать официальную статистику, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи.
Взгляд.ру 12:54
Общество
Онищенко назвал статью FT о смертности от коронавируса в России хайпом
Депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онишенко раскритиковал статью Financial Times о том, что статистика смертности от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше, чем официальные данные.
РИА Новости 08:25
Фигурное катание
ISU изменил базовую стоимость прыжков в фигурном катании
Реальное время 03:36
Армия и оружие
НАТО проводит учения у российских границ в Калининградской области
Учения ведутся близ Сувалкского коридора на границе Польши и Литвы, который считается "ахиллесовой пятой" НАТО.
Слово и Дело 05:41
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала до $29,98 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 04:57
Экономика
Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года
Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
Агробук 05:00
Общество
Голикова: число безработных в России выросло вдвое
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число безработных в России выросло почти вдвое.
Газета.Ru 10:09
Технологии
Ученые создали нанотест, способный выявить коронавирус за полминуты
Иранским ученым удалось создать тест-систему с использованием наноматериалов, с помощью которой коронавирус возможно выявить за полминуты, сообщило во вторник агентство Mehr.
РИА Новости 11:43