Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПопова рассказала о ситуации с коронавирусом в России

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остаётся напряжённой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга.
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Подробнее о событии

Попова назвала место России в мире по уровню прироста случаев коронавируса

Известия11:34

Попова назвала корректный способ сравнивать страны по заражениям COVID-19

РБК10:28

Россия оказалась в пятой десятке по числу зараженных COVID-19 на 100 тысяч человек

АБН09:44

По заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. человек Россия находится в пятом десятке стран

Комсомольская правда09:54

158 заболевших на каждые 100 тысяч. По словам главы Роспотребнадзора, Россия в пятом десятке стран

ИА Клерк.Ру09:28

Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России

RT на русском09:24

Роспотребнадзор: По заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч человек РФ находится в пятом десятке стран

Эхо Москвы09:10
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Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
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Общество

«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта

Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.
REGNUM 11:01
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Происшествия

В Севастополе отказались от «самовозгорающихся» аппаратов ИВЛ

Севастополь, 12 мая 2020, 18:14 — REGNUM Власти Севастополя отказались от использования новых аппаратов ИВЛ на время выяснения причин их возгорания в других регионах страны.
REGNUM 11:14
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Общество

В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
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Политика

Названа дата публичного появления заразившегося коронавирусом Пескова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков последний раз появлялся на публике 30 апреля, об этом сообщил Telegram-канал "Кремлевский пул РИА".
РИА Новости 09:57
Общество

Лукашенко заявил, что Россия и Запад переняли метод Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что в борьбе с коронавирусом Европа и Россия все равно обратились к методу, который с самого начала избрал он.
Городовой 07:48
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Транспорт

В Москве заработала система оповещения об автомобилях без пропусков

ТАСС 05:24
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Общество

Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится

Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
REGNUM 10:34
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Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

Как утверждает украинский регулятор, всего нарушений три: новый владелец должен был за три месяца уведомить НБУ о намерении приобрести банк, согласовать с ним такое приобретение, а затем передать копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции.
РИА Новости 11:48
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Общество

В России завершается период нерабочих дней

Говоря о введении нерабочих дней, Путин отметил, "эта экстраординарная мера позволила затормозить развитие эпидемии", что в свою очередь, помогло подготовить медицину и "сохранить многие тысячи жизней".
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 09:57
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Общество

Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу

Голикова подчеркнула, что в России «никогда не манипулировали официальной статистикой».
BFM.ru 11:19
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Автоспорт

Феттель покинет Ferrari в конце года

Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».
Коммерсантъ 05:03
Армия и оружие

Жительница ДНР получила ожоги из-за вызванного атакой ВСУ пожара

Донецк, 12 мая 2020, 19:27 — REGNUM Жительница посёлка Старомихайловка (ДНР) получила ожоги рук и ног во время пожара, который произошёл в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает 12 мая управление Народной милиции республики.
REGNUM 12:27
Гаджеты

Представлен флагманский смартфон POCO F2 Pro

Стоимость Poco F2 Pro начинается от 499 евро за версию 6/128 ГБ и 599 евро за топовый вариант 8/256 ГБ.
The GEEK 11:21
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Политика

Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
898
Общество

Кому Путин увеличил минимальное пособие по уходу за ребенком

Президент РФ удвоил минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Теперь оно составит 6751 рубль.
Бухгалтерия.ру 08:26
Политика

Заболевший Песков рассказал, когда лично контактировал с Путиным

«Больше месяца назад», - ответил Песков ТАСС на вопрос, когда он последний раз лично контактировал с президентом.
Свободная Пресса 09:18
3
Политика

Лавров: Россия принимает помощь от США в борьбе с коронавирусом

Россия принимает помощь от других стран в борьбе с COVID-19, в том числе от США, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Коммерсантъ 08:56
71
Политика

Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Страна Советов on-line 10:13
14
Общество

Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

РБК 13:00
9
Общество

Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина

12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа 06:15
187
Общество

Смоленская область начала выход из режима «коронавирусных» ограничений

В Смоленской области обсудили вопросы поэтапного снятия ограничительных мер, прописанных в Указе губернатора «О введении режима повышенной готовности», совещание провел глава региона Алексей Островский.
О чем говорит Смоленск 12:30
Здоровье

В США заявили о заниженной статистике по жертвам коронавируса

Реальное число жертв заболевания коронавирусом в США может превышать официальную статистику, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи.
Взгляд.ру 12:54
Общество

Онищенко назвал статью FT о смертности от коронавируса в России хайпом

Депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онишенко раскритиковал статью Financial Times о том, что статистика смертности от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше, чем официальные данные.
РИА Новости 08:25
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Фигурное катание

ISU изменил базовую стоимость прыжков в фигурном катании

Реальное время 03:36
Армия и оружие

НАТО проводит учения у российских границ в Калининградской области

Учения ведутся близ Сувалкского коридора на границе Польши и Литвы, который считается "ахиллесовой пятой" НАТО.
Слово и Дело 05:41
12
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала до $29,98 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 04:57
11
Экономика

Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года

Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
Агробук 05:00
330
Общество

Голикова: число безработных в России выросло вдвое

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число безработных в России выросло почти вдвое.
Газета.Ru 10:09
9
Технологии

Ученые создали нанотест, способный выявить коронавирус за полминуты

Иранским ученым удалось создать тест-систему с использованием наноматериалов, с помощью которой коронавирус возможно выявить за полминуты, сообщило во вторник агентство Mehr.
РИА Новости 11:43
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Как работают Яндекс.Новости?
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