с чего всё началось

Мы надеемся выйти на испытания максимально быстро. Сегодня есть возможность этот процесс ускорить – по поручению президента РФ вносятся изменения в нормативную базу. Но очевидно, что раньше середины лета видимых результатов никто получить не сможет.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что раньше середины лета видимых результатов испытания вакцин от коронавируса никто получить не сможет. По ее словам, сейчас в работе шесть вакцин института "Вектор", еще три — других разработчиков.

Попова рассказала о сроках испытания вакцины от коронавируса

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