Коронавирус
РИА НовостиПопова рассказала о сроках испытания вакцины от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что раньше середины лета видимых результатов испытания вакцин от коронавируса никто получить не сможет. По ее словам, сейчас в работе шесть вакцин института "Вектор", еще три — других разработчиков.
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Мы надеемся выйти на испытания максимально быстро. Сегодня есть возможность этот процесс ускорить – по поручению президента РФ вносятся изменения в нормативную базу. Но очевидно, что раньше середины лета видимых результатов никто получить не сможет.
— Анна Попова, российский политикМосква 24 10:44
с чего всё началось
Результаты испытаний вакцин от коронавируса появятся не раньше середины лета, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на сайте стопкоронавирус.рф.Коммерсантъ11:05
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Роспотребнадзор сообщил, когда будут первые результаты испытания вакцин от коронавируса
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 15:04, Ашберн
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