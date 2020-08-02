Коронавирус
РИА НовостиПопова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
В 80 субъектах России ситуация с коронавирусной инфекцией или стабилизируется, или заболеваемость COVID-19 снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1". Однако, по ее словам, в пяти российских регионах наблюдается не очень значительный рост.
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Политика
Турчинов призвал начать уголовное расследование против Зеленского
Турчинов призвал возбудить уголовное дело против Зеленского за то, что он ещё не ввел военное положение в стране и не начал войну против России.
Pravda.Ru 04:15
Общество
Посольство в Москве уточнило правила въезда россиян в Швейцарию
Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа.
РИА Новости вчера в 15:38
Наука
Разработан прибор для управления снами
В Массачусетском технологическом институте разработали метод, позволяющий влиять на тему сна с помощью специального прибора, управляемого мобильным приложением, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на popmech.ru.
TV BRICS вчера в 10:00
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости вчера в 04:10
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Экономика
В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
ТАСС вчера в 07:05
Футбол
Малафеев назвал причины перехода Кокорина в «Спартак»
Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал переход форварда Александра Кокорина в «Спартак».
RT на русском 06:36
Авто
Автодизайнер представил идеальный автомобиль для пенсионеров
Редакция портала «iReactor» совместно с дизайнером Александром Штормом представила идеальный автомобиль для пенсионеров, который сможет удовлетворить все их потребности.
SpeedMe 02:29
Авто
Эксперты назвали самые нержавеющие кузова авто
Специалисты издания «АвтоВзгляд» составили рейтинг самых нержавеющих автомобилей, в котором первое место досталось премиальному вседорожнику Porsche Cayenne первой генерации, который сходил с конвейера в период с 2002 по 2010 годах.
SpeedMe 03:07
Происшествия
Что стало со срочником, атаковавшим машину ФСО у Кремля
Солдат Никита Ерошенко, разбивший прикладом карабина окно автомобиля Федеральной службы охраны, уволен со срочной службы по состоянию здоровья.
Вести.Ru вчера в 09:16
Шоу-бизнес
Светлана Лобода презентовала провокационный клип с Pharaoh и Собчак
Певица выкладывала в свои социальные сети фрагменты клипа на новую песню «Boom Boom».
Bimru.ru 31 июля в 08:31
Происшествия
Адвокат Ефремова не придет на заседание суда
Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не сможет прийти на заседание суда, назначенное на 5 августа, из-за занятости в другом процессе, поэтому попросит о переносе на другую дату.
РИА Новости 07:43
Общество
Роспотребнадзор назвал убивающие коронавирус средства
Губительное воздействие на коронавирус оказывает любое дезинфицирующее средство.
Lenta.ru 07:15
Общество
Россияне получат субсидии на оплату услуг ЖКХ в упрощенной форме
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении доступа к субсидиям на оплату услуг ЖКХ с 2021 года.
Экономика сегодня 05:31
Политика
Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
Футбол
Конте раскритиковал руководство «Интера» за отсутствие поддержки
Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался в адрес руководства.
Советский спорт 05:53
Автоспорт
Дэн Тиктум выиграл спринт Формулы 2 в Сильверстоуне
Бывший участник молодежной программы Red Bull Дэн Тиктум открыл счет победам в Формуле 2, выиграв воскресный спринт в Сильверстоуне.
Autosport.com.ru 06:44
Космос
Российский сегмент МКС получил широкополосный канал связи
Российский сегмент Международной космической станции (МКС) подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землей, сообщает в воскресенье, 2 августа, «Роскосмос» на своей странице в Facebook.
Профиль 07:47
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Волгоградской области
В результате ДТП погибли четыре человека: водители и их пассажиры.
ТАСС 07:34
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
Происшествия
Девять детей заразились коронавирусом в Краснодарском крае за сутки
По данным на 2 августа, в Краснодарском крае заболели коронавирусом 8472 человека, из них 107 человек – за последние сутки.
Югополис 04:59
Культура
«Игра престолов» признана лучшим сериалом столетия
Выбор у респондентов был не из легких - им предложили выбирать лучший сериал 21 века из 150 телешоу, вышедших на экраны после 2000 года.
МТВ онлайн 31 июля в 10:04
Политика
Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала
Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
REGNUM 31 июля в 08:11
Единоборства
Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе
В ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 5. В главном поединке вечера встречались бойцы среднего веса Дерек Брансон и Эдмен Шахбазян, представляющие США.
Российская газета 04:06
Авто
Во второй половине июля 10 брендов изменили цены на автомобили
В премиальном сегменте рост цены был отмечен у Mercedes-Benz С-класса - на 2,2 – 7,9% и MINI One - на 1,9%. Два бренда меняли свои рублевые цены разнонаправленно.
Picsnews.net 02:22
Армия и оружие
Девяносто лет ратных подвигов: в России отмечают День ВДВ
Днем рождения войск считается 2 августа 1930 год, когда в небе под Воронежем раскрылись 12 куполов первых десантников.
ТК Звезда 06:40
Автоспорт
100 минут до старта: Комментарий Даниэля Риккардо
Думаю, нам по силам побороться за шестое место.
F1news.ru 07:30