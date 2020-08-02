В 80 субъектах России ситуация с коронавирусной инфекцией или стабилизируется, или заболеваемость COVID-19 снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1". Однако, по ее словам, в пяти российских регионах наблюдается не очень значительный рост.

Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

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