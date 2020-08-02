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РИА Новости
РИА Новости

Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

В 80 субъектах России либо ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется, либо заболеваемость COVID-19 снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1". Однако, по ее словам, в пяти российских регионах наблюдается не очень значительный рост.В источнике
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РИА Новости

Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

РИА Новости07:12
Известия

Попова уточнила данные о стабилизации ситуации с COVID-19 в регионах России

Известия06:23
RT на русском

Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России

RT на русском06:51
РБК

Попова заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в большинстве регионов

РБК06:48
Коммерсантъ

Попова сообщила о стабилизации ситуации с COVID-19 в большинстве регионов

Коммерсантъ06:30
Вести.Ru

Попова уточнила способ уничтожения коронавируса и ситуацию в регионах

Вести.Ru06:53
ТАСС

Попова: в 80 регионах снижается или стабилизируется заболеваемость коронавирусом

ТАСС06:19
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Юран: ходят слухи, что «Уфа» и «Химки» будут подкладываться под «Спартак»

Уволенный из «Химок» Сергей Юран во время разговора с пранкерами заявил, что располагает сведениями, согласно которым химчане и «Уфа» в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) должны будут проиграть московскому «Спартаку» в обоих матчах чемпионата.
RT на русском09:21
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Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском07:09
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Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины

Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru00:33
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Попова уверена в безопасности российской вакцины от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» выразила уверенность, что разрабатываемая российская вакцина от коронавирусной инфекции будет абсолютно безопасной и эффективной.
RT на русском09:05
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