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Ведомости
Ведомости

Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

В 80 из 85 регионов России заболеваемость коронавирусом снижается или стабилизировалась, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «России 1». «Ситуация в каждом субъекте разная, и преимущественно на сегодняшний день [есть] 80 субъектов Российской Федерации, где или четкая стабилизация, или снижение», ‒ рассказала Попова (цитата по ТАСС).В источнике
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Коммерсантъ

Попова сообщила о стабилизации ситуации с COVID-19 в большинстве регионов

Коммерсантъвчера в 06:30
Вести.Ru

Попова уточнила способ уничтожения коронавируса и ситуацию в регионах

Вести.Ruвчера в 06:53
RT на русском

Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России

RT на русскомвчера в 06:51
РБК

Попова заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в большинстве регионов

РБКвчера в 06:48
РИА Новости

Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

РИА Новостивчера в 07:12
Известия

Попова уточнила данные о стабилизации ситуации с COVID-19 в регионах России

Известиявчера в 06:23
ТАСС

Попова: в 80 регионах снижается или стабилизируется заболеваемость коронавирусом

ТАССвчера в 06:19

Помпео: Трамп скоро примет решение в отношении китайских IT-компаний

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в ближайшие дни американский президент Дональд Трамп будет принимать решения в отношении китайских IT-компаний, которые угрожают национальной безопасности страны.
Газета.Ruвчера в 10:34
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Кравчук заявил, что США стоит подключить к переговорам по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кравчук, который стал руководителем киевской делегации в Трехсторонней контактной группе, заявил, что в случае необходимости Украина будет выступать за привлечение США к процессу урегулирования конфликта в Донбассе.
Газета.Ruвчера в 16:15
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В созвездии Геркулеса нашли «новорожденную» первичную галактику

Благодаря японской обсерватории "Субару" астрономы обнаружили в созвездии Геркулеса недавно сформировавшуюся галактику, в звездах которой практически нет элементов тяжелее водорода и гелия.
ТАСС Наука 31 июля в 23:04
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В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий

Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжелого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
РИА Новостивчера в 09:53
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Трамп требует приговорить Царнаева к смертной казни

Ранее апелляционный суд отменил смертный приговор одному из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву, дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.
Газета.Ruвчера в 16:12
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