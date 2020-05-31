Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о связи течения коронавирусной инфекции со свертываемостью крови. Соответствующее заявление она сделала в эфире "России 24". Она уточнила, что данные о воздействии COVID-19 на организм человека были получены около месяца назад.

Попова рассказала о связи коронавируса со свертываемостью крови

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