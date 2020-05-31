Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПопова рассказала о связи коронавируса со свертываемостью крови

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о связи течения коронавирусной инфекции со свертываемостью крови. Соответствующее заявление она сделала в эфире "России 24". Она уточнила, что данные о воздействии COVID-19 на организм человека были получены около месяца назад.
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Выяснилось, от чего зависит течение коронавируса

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Попова: коронавирус связан с нарушением свертываемости крови

РЕН ТВ11:18

Попова: COVID-19 может быть связан с нарушением свёртываемости крови

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Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
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Все говорит о том, что губернатор откажется ослаблять режим. Но есть шансы на неожиданное решение

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Новые денежные выплаты начнут получать многие российские пенсионеры с 1 июня.
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В Челябинской области отменили обязательный карантин для москвичей

Челябинск, 31 мая 2020, 11:01 — REGNUM В Челябинской области с 31 мая отменён обязательный карантин для лиц, прибывших из Москвы, Петербурга и Московской области.
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