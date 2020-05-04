Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПопова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в значительной мере это будет зависит от самих россиян.
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Анна Попова
Есть правило эпидемиологическое — мы выходим из режима ограничений так же, как мы входили в режим ограничений, то есть постепенно снимаем. Самыми последними ограничениями, которые будут сняты, это ограничения или запрет на проведение массовых мероприятий. Это будет финальной точкой.
— Анна Попова, российский политикРБК 07:22
с чего всё началось
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-24
" завила, что "финальной точкой" в снятии ограничений будет разрешение массовых мероприятий.
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