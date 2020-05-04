Коронавирус
РИА НовостиПопова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в значительной мере это будет зависит от самих россиян.
Читать в источнике
Оценить984
Есть правило эпидемиологическое — мы выходим из режима ограничений так же, как мы входили в режим ограничений, то есть постепенно снимаем. Самыми последними ограничениями, которые будут сняты, это ограничения или запрет на проведение массовых мероприятий. Это будет финальной точкой.
— Анна Попова, российский политикРБК 07:22
с чего всё началось
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-24" завила, что "финальной точкой" в снятии ограничений будет разрешение массовых мероприятий.Газета.Ru09:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:23, Ашберн
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Общество
В Усинске сняли баннер, на котором оказалось фото финского солдата
Власти города Усинска в Республике Коми сняли с одного из домов вывешенный баннер с фотографией финского солдата, сделанной в 1944 году, когда финны воевали на стороне гитлеровской Германии.
ТАСС 07:24
Общество
В центре Петербурга блогеры пожарили шашлык
News.ru 11:31
Общество
Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
Политика
Песков назвал основания для снятия ограничений в России
Снятие ограничительных мер, которые были введены в России из-за ситуации с коронавирусом, зависит от динамики роста распространения COVID-19.
RT на русском 08:54
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Общество
Маски начнут продавать на станциях столичного метро с 5 мая
В вендинговых аппаратах на станциях столичного метрополитена с 5 мая начнут продавать маски для пассажиров, такие точки продаж организуют на 15 станциях, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
РИАМО 10:42
Общество
В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости 10:42
Экономика
Пенсии, соцвыплаты, ипотека: какие изменения начали действовать с 1 мая 2020
Социальные пенсии и соцвыплаты индексировали уже 2 раза в этом году – 1 января и 1 апреля, подняв их на 6,6% и 6,1% соответственно.
Inva.tv 10:39
Технологии
Учёные опубликовали снимки размножения COVID-19 в кишечнике
Британские учёные из Университета Данди опубликовали новые изображения COVID-19, демонстрирующие размножение вируса в кишечнике.
News.ru 12:07
Политика
В Москве прошла репетиция воздушного Парада Победы
Репетиция воздушной части Парада Победы прошла в Москве. Над столицей пролетели 70 боевых машин.
Вести.Ru 04:09
Армия и оружие
Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море
"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО.
ТАСС 05:42
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
Общество
В саратовских магазинах хотят запретить обслуживание людей без масок
Правда, подчеркнул Стрелюхин, на улице «пользоваться масками не обязательно».
Четвертая Власть 10:47
Футбол
«Спартак» хочет за Айртона не меньше 10 миллионов евро
«Спартак» не хочет расставаться с Айртоном.
ProstoProSport 06:02
Экономика
Дворкович: экономический кризис только начинается
Бывший вице-премьер, глава фонда «Сколково» и Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович считает, что экономический кризис только начинаетсяи он еще не затронул многие сегменты.
Коммерсантъ 09:50
Происшествия
В Магадане собака два месяца ждала хозяина на льду залива
В Магадане собака два месяца прождала хозяина, сидя на льду залива на одном месте, пишет НТВ.
Газета.Ru 09:12
Политика
В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
Правительство ФРГ положительно относится к проекту «Северный поток – 2» и рассчитывает на его завершение.
Известия 07:23
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com вчера в 02:57
Армия и оружие
Венесуэла объявила о предотвращении атаки наемников с моря
Интерфакс вчера в 19:19
Общество
Судно «Академик Черский» прибыло к месту укладки «Северного потока-2»
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» приблизилось к датскому острову Борнхольм рядом с которым пролегает газопровод «Северный поток — 2». Об этом 1 мая сообщают мониторинговые веб-ресурсы Marine Traffic и Vesselfinder.
ИА Красная Весна 01 мая в 15:10
Общество
Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии
Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости 10:22
Происшествия
Российский грузчик разгромил продуктовый магазин после увольнения
В Кемеровской области в городе Таштагол грузчик разгромил продуктовый магазин после того, как узнал о своем увольнении, передает Telegram-канал Baza На видео, снятом его коллегой, видно как мужчина скидывает со стеллажей стеклянные бутылки из алкогольного отдела.
Lenta.ru 06:59
Хоккей
Новым главным тренером «Трактора» стал Анвар Гатиятулин
Губернатор Челябинской области, президент хоккейного клуба «Трактор» Алексей Текслер представил нового главного тренера команды Анвара Гатиятулина.
Pchela.News 11:54
Экономика
Большинство российских компаний, признанных системообразующими, связано с гос-вом или богатейшими бизнесменами страны
Большинство российских компаний, признанных системообразующими, связано с государством или богатейшими бизнесменами страны.
Эхо Москвы 10:00
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Авто
В Сети продают рестомод на базе старого внедорожника Toyota
Компания Canepa из Калифорнии, которая специализируется на обслуживании и реализации редких автомобилей, выставила на продажу рестомод на базе Toyota FJ40.
Тарантас Ньюс 01:42