Коронавирус
РИА НовостиПопова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в значительной мере это будет зависит от самих россиян.
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Есть правило эпидемиологическое — мы выходим из режима ограничений так же, как мы входили в режим ограничений, то есть постепенно снимаем. Самыми последними ограничениями, которые будут сняты, это ограничения или запрет на проведение массовых мероприятий. Это будет финальной точкой.
— Анна Попова, российский политикРБК 07:22
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