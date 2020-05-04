Есть правило эпидемиологическое — мы выходим из режима ограничений так же, как мы входили в режим ограничений, то есть постепенно снимаем. Самыми последними ограничениями, которые будут сняты, это ограничения или запрет на проведение массовых мероприятий. Это будет финальной точкой.

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в значительной мере это будет зависит от самих россиян.

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

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