Глава федеральной службы добавила, что появление второй волны возможно в осенний период. Попова уточнила, что Роспотребнадзор проводит расчеты вероятности появления микст-инфекции, которая может возникнуть от сочетания коронавирусной и других респираторных инфекций.

Попова рассказала о возможных сроках второй волны коронавируса

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