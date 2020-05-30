Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПопова рассказала о возможных сроках второй волны коронавируса

Глава федеральной службы добавила, что появление второй волны возможно в осенний период. Попова уточнила, что Роспотребнадзор проводит расчеты вероятности появления микст-инфекции, которая может возникнуть от сочетания коронавирусной и других респираторных инфекций.
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В Роспотребнадзоре назвали самый вероятный сценарий развития эпидемии COVID-19

Lenta.ru15:04

Вторая волна коронавируса придет в Россию одновременно с осенним гриппом

Комсомольская правда08:50

Попова допустила наложение второй волны COVID-19 на сезонный грипп осенью

РБК05:49

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RT на русском05:59

Во время второй волны возможна микс-инфекция

Вести.Ru05:58

Попова допустила возникновение осенью второй волны коронавируса

РИА Новости05:56

Попова заявила, что вторая волна коронавируса может прийти осенью

ТАСС06:22
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