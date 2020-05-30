Коронавирус
Газета.RuПопова рассказала о возможных сроках второй волны коронавируса
Глава федеральной службы добавила, что появление второй волны возможно в осенний период. Попова уточнила, что Роспотребнадзор проводит расчеты вероятности появления микст-инфекции, которая может возникнуть от сочетания коронавирусной и других респираторных инфекций.
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Экономика
Илон Маск получил право на особую премию от Tesla
Глава Tesla Илон Маск получил право на свою первую особую премию-бонус от компании.
Lenta.ru вчера в 09:15
Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru 15:45
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Общество
ИКЕА откроет для посетителей три магазина в Москве с 3 июня
Три магазина в столице откроются 3 июня с ограничением числа посетителей: ИКЕА Теплый Стан; ИКЕА Ходынское Поле; Дизайн-студия ИКЕА Ботанический сад.
Коммерсантъ 16:31
Гаджеты
Определен лучший процессор для современного бюджетного компьютера
Энтузиасты задались вопросом, какой процессор в бюджетных компьютерах будет справляться с поставленными задачами лучше.
Любимый город 14:08
Политика
Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 17:30
Общество
Роспотребнадзор назвал условия открытия религиозных учреждений
Роспотребнадзор разработал рекомендации по постепенному открытию религиозных учреждений для возобновления богослужений после их приостановки из-за пандемии коронавируса.
Известия 00:21
Здоровье
В Петербурге началась реабилитация пациентов, перенесших коронавирус
Как стало известно в субботу, 30 мая, в Петербурге началась реабилитация пациентов, которые перенесли COVID-19 в среднетяжёлой и тяжёлой формах.
Форпост Северо-Запад 13:34
Общество
Курортный сезон в Крыму откроется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, с этого числа отелям и гостиницам можно будет принимать на отдых жителей полуострова.
Национальная служба новостей вчера в 12:04
Общество
Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих
Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru 14:47
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
Общество
Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 6 млн человек
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 6 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ 17:06
Общество
Спикер Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил доход в 1,95 миллиардов рублей в 2019 году продажей ценных бумаг.
РИА Новости 16:53
Политика
Трамп пригрозил протестующим многочисленными арестами
Президент США Дональд Трамп пригрозил участникам акций протеста многочисленными арестами и использованием «неограниченной мощи» военных.
Lenta.ru 16:20
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
Армия и оружие
Убойность российских торпед увеличат за счет новой системы наведения
ТАСС 28 мая в 20:20
Политика
Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
Политическая Экспертиза 28 мая в 09:29
Общество
Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости вчера в 10:46
Культура
Вышел трейлер сериала «Чики» с Ириной Горбачёвой
В пятницу, 29 мая, в сети появился трейлер сериала "Чики" режиссера Эдуарда Оганесяна. Ролик опубликован на оналйн-платформе more.tv.
Piter.tv вчера в 05:48
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета вчера в 03:41
Футбол
«Бавария» обыграла «Фортуну» в матче чемпионата Германии
"Бавария" обыграла "Фортуну" в матче чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 5:0.
Газета.Ru 14:35
Политика
В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
Канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, так как отказывается признавать российский статус Крыма, уверен глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Газета.Ru 11:09
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada
Автоновости дня вчера в 03:42
Политика
В США рассекретили разговор экс-советника Трампа с послом России
Американские спецслужбы обнародовали детали разговора экс-советника Дональда Трампа Майкла Флинна и российского посла в США Сергея Кисляка.
URA.Ru вчера в 22:30
Общество
Руководство Lufthansa допустило возможность банкротства авиакомпании
Наблюдательный совет немецкой авиакомпании Lufthansa не исключает варианта признания банкротства авиакомпании вместо принятия пакета мер поддержки от государства, сообщил немецкий информационно-политический журнал Focus.
Rambler News Service вчера в 06:51
Общество
Михаил Ведерников записал видеообращение к жителям Псковской области
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram разместил видеообращение к жителям Псковской области.
Псковское агентство информации 16:56