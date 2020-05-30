Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПопова рассказала о возможных сроках второй волны коронавируса

Глава федеральной службы добавила, что появление второй волны возможно в осенний период. Попова уточнила, что Роспотребнадзор проводит расчеты вероятности появления микст-инфекции, которая может возникнуть от сочетания коронавирусной и других респираторных инфекций.
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Коронавирус в России, последние новости на 31 мая 2020: Вторая волна COVID-19 придет осенью

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