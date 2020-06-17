Коронавирус
ИзвестияПопова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
Российские школьники, скорее всего, смогут вернуться за парты 1 сентября. Об этом в среду, 17 июня, заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач Анна Попова.
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Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 123 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 16 июня выявлено 123 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 16 июня в 01:54
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru вчера в 07:51
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Технологии
Дуров призвал бороться с Google и Apple
Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
Lenta.ru 01:52
Общество
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом и находится на самоизоляции, повода для беспокойства нет - пресс-служба.
ТАСС 02:59
Авто
Mazda представила пикап Mazda BT-50 нового поколения
Компания Mazda представила новый пикап Mazda BT-50.
Автоновости дня вчера в 01:36
Происшествия
В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек
В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии.
Интерфакс 02:56
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал»
«Манчестер Сити» и «Арсенал» провели матч 28-го тура АПЛ. Для обеих команд эта встреча была первой после возобновления сезона.
LiveSport.ru вчера в 17:29
Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 02:43
Общество
Павел Дуров намерен подать в суд на Facebook
Павел Дуров обвинил компанию Facebook и принадлежащий ей Instagram в распространении мошеннических объявлений от его имени.
ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 15:35
Общество
В Минтруде разъяснили, когда могут сократить размер больничного
По общим правилам пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из средней заработной платы и страхового стажа застрахованного.
Российская газета вчера в 20:00
Кино
Появился трейлер нового сериала Netflix про боевых монахинь
Netflix опубликовал трейлер нового фантастического сериала «Боевая монахиня».
Игромания.ру вчера в 08:45
Общество
Татарстан заменил обсервацию для приезжих из-за границы самоизоляцией
Власти Татарстана заменили обсервацию для въезжающих в страну из-за границы на двухнедельный карантин по месту проживания или пребывания.
РБК 02:45
Происшествия
К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании
К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
Общество
Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 16 июня в 12:34
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
Экономика
СМИ узнали о долгах Burger King по аренде на фоне ограничений из-за COVID
Два консультанта на рынке коммерческой недвижимости рассказали «Коммерсанту», что «Бургер Рус» отказывается платить аренду, ссылаясь на ограничения из-за коронавируса, однако речь идет о выплатах за период до введения самоизоляции и о проценте от доставки в то время, когда меры уже вступили в силу.
РБК 02:35
Политика
Указ Путина о голосовании 1 июля оспорили в Верховном суде
Верховный суд зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции, сообщает «Интерфакс».
Право.ру 02:27
Общество
Россияне подвели итоги работы на удаленке
Российские работодатели и работники подвели итоги работы в удаленном режиме во время самоизоляции.
Lenta.ru 01:38
Шоу-бизнес
Королева и Тарзан потеряли свой бизнес
Напомним, что ранее было опубликовано интервью с Глушко, в ходе которого артист якобы заявил, что в отличие от пенсионеров, которые стабильно получают пенсию во время пандемии, артисты «не имеют ни копейки».
Аргументы и Факты вчера в 16:49
Кино
Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы
Американская актриса Кристен Стюарт, звезда саги «Сумерки», сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер».
Известия вчера в 21:03
Происшествия
Чеченцы и выходцы из Магриба договорились о перемирии во Франции
Представители выходцев из Магриба и Чечни во французском Дижоне согласились прекратить столкновения, которые продолжались в городе несколько дней подряд.
Lenta.ru вчера в 12:37
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
RT на русском 16 июня в 15:16
Политика
Госдеп США одобрил продажу Киеву патрульных катеров и вооружения
Госдепартамент США одобрил продажу Украине 16 современных патрульных катеров Mark VI и вооружения.
Российская газета вчера в 22:31
Общество
В Санкт-Петербурге медсестру оштрафовали за расстегнутый комбинезон
В Санкт-Петербурге суд оштрафовал медсестру госпиталя ветеранов войн, пишет Российская газета со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
9111.ru вчера в 11:49
Кино
Сериал про Оби-Вана Кеноби создают с помощью технологий «Мандалорца»
Юэн Макгрегор, который вернётся к роли Оби-Вана Кеноби в сериале Disney, рассказал, что проект создают с помощью свежих технологий «Мандалорца».
Игромания.ру вчера в 11:18
Футбол
Дьяков: привыкаешь к 7 млн в месяц, но я и на 300 тысяч могу прожить
Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков рассказал, как футболистам нужно управлять деньгами.
Metaratings вчера в 05:12
Политика
Трамп разозлился из-за публикации «сверхсекретной информации» о себе
Президент США Дональд Трамп разозлился из-за публикации новой книги бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме», в которой раскрывается «сверхсекретная информация».
Lenta.ru вчера в 22:43
Общество
Деловая активность в Москве вернулась к докоронавирусному уровню
Оборот торговых и сервисных предприятий в Москве во вторую неделю июня увеличился на 4,2% (до 24,5 млрд руб.), что составляет 98% от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции.
РБК 02:18
Здоровье
Названы полезные продукты, способствующие росту жира на животе
Российская газета вчера в 05:52