Коронавирус
ИзвестияПопова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
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Попова рассказала, когда российские дети вероятно вернутся в школы
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