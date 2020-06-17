Коронавирус

ИзвестияИзвестияПопова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Читать в источнике
Комментировать53

Подробнее о событии

Попова сочла возможным возобновление очной работы школ с 1 сентября

РБК16:06

Названы сроки возобновления работы российских школ

Lenta.ru15:05

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

Известия14:01

Попова: в начале сентября школьники вернутся за парты

Московский Комсомолец14:19

Попова рассказала о возвращении школьников за парты в сентябре

РИА Новости14:14

Попова рассказала, когда российские дети вероятно вернутся в школы

Будущее России. Национальные проекты14:01

Попова рассказала, когда школьники вернутся за парты

Газета.Ru14:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 21:01, Ашберн
Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
94
Политика

Трамп подписал закон о санкциях против чиновников КНР

Президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий вводить санкции против китайских чиновников, которые, по версии Вашингтона, притесняют уйгуров.
RT на русском 16:38
8
Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

РБК 16:52
124
Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru 16:41
193
Общество

В России предложили сократить новогодние каникулы

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в министерство труда законопроект, согласно которому в России предлагается сократить количество нерабочих дней из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 04:44
5,4K
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
2,3K
Политика

Посол ФРГ в США напомнила причину американского присутствия в стране

Немецкий посол в США Эмили Хабер ответила на слова американского президента Дональда Трампа о сокращении военного присутствия в стране.
Газета.Ru 09:21
486
Экономика

На латексных перчатках заработали миллиарды долларов

К списку богатейших людей мира присоединились два долларовых миллиардера из Малайзии, заработавших на латексных перчатках.
Lenta.ru 19:46
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru 14 июня в 23:21
884
Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на очередное оскорбление Ксении Собчак

Тина Канделаки на своей странице в Instagram разместила пост, в котором ответила на очередное оскорбление Ксении Собчак.
Пятый канал 17:21
4
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
4,9K
Культура

Чимин раскрыл факты нового альбома

Вчера Чимин (Jimin) из к-поп группы BTS провел прямую трансляцию на YouTube и рассказал о грядущем альбоме группы, их недавнем онлайн-концерте, седьмой годовщине дебюта и многом другом.
Popcake 14:04
Экономика

Совкомбанк собирается купить «Совесть» у Qiwi

Группа Qiwi приняла решение продать свой проект – карты рассрочки "Совесть".
Политика Сегодня 13:40
1
Политика

Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение на военный парад в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Известия 06:20
192
Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
80
Происшествия

Два сотрудника Минспорта Забайкалья заразились коронавирусом

Тесты показали заражение COVID-19 двоих сотрудников министерства физкультуры и спорта Забайкальского края, сообщили 18 июня «МК в Чите» в оперативном штабе по борьбе с пандемией.
Московский Комсомолец Чита 19:28
Общество

В России за год стали в 70 раз больше изымать активы чиновников

В России за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, за 2019 год сумма превысила 20 миллиардов рублей, заявил на заседании Совета Федерации генпрокурор РФ Игорь Краснов.
РИА Новости 05:47
21
Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
993
Здоровье

Британские медики назвали признаки появления алкогольной зависимости

В Британии существует уровень так называемого умеренного потребления алкоголя: не более 14 единиц в неделю, при этом каждая единица равна 10 миллилитрам чистого спирта, что эквивалентно половине пинты (чуть менее 300 миллилитров) пива или 25 миллилитрам крепких напитков.
РИА Новости 20:45
Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 19:01
3,1K
Общество

Deutsche Bank оценил вероятность мировой войны или глобального катаклизма

Вероятность следующего глобального кризиса, связанного с войной, пандемией или природным катаклизмом, в течение десяти лет составляет 33,5%. Такая оценка приводится в докладе исследовательского подразделения Deutsche Bank «После коронавируса: следующий масштабный риск экстремального события» (датирован 16 июня, есть у РБК).
РБК 17:00
Футбол

«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии

Российская газета 17:23
Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 15:07
2
Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Газета.Ru вчера в 16:49
659
Космос

В небе над Австралией замечено зеленое свечение

Популярная механика 15 июня в 02:36
4
Фигурное катание

Авербух объяснил, почему фигуристки уходят из группы Этери Тутберидзе

Экс-фигурист, а ныне хореограф Илья Авербух объяснил, почему ученицы Этери Тутберидзе массово уходят от своей наставницы.
Metaratings вчера в 10:39
Наука

Стакан воды натощак помогает улучшению метаболизма

Немецкие ученые установили, что выпитый натощак стакан воды значительно улучшает процесс метаболизма. Об этом сообщает портал Planet Today.
МонаВиста 04:33
1
Гаджеты

Huawei решил обновить старые устройства до EMUI 10.1

Смартфоны серии Р40 компания Huawei начала выпускать еще в марте текущего года.
Goroday.ru 19:34
Здоровье

О пользе воды при отказе от курения заявил врач

Live24 00:55
42
Автоспорт

Отец Хэмилтона призвал Формулу 1 встать на колени

Motorsport.com Россия вчера в 10:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное