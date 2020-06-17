Коронавирус

ИзвестияИзвестияПопова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

Российские школьники, скорее всего, смогут вернуться за парты 1 сентября. Об этом в среду, 17 июня, заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач Анна Попова.
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Попова оценила вероятность начала учебного года в школах с 1 сентября

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Попова рассказала, когда школьники вернутся за парты

Газета.Ruвчера в 14:19

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В Ленобласти с 1 сентября школы вернутся к традиционной форме обучения

ЛОТ16 июня в 05:35

Школьные классы сократить, уроки только в своих кабинетах, за партой по 1 человеку, на переменах не общаться

Медиа 7316 июня в 01:10
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Шесть человек погибли при аварии в Мордовии

В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
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Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о желании актера находиться в СИЗО во время следствия.
РИА Новости вчера в 15:34
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Вспоминаем игроков, которые психологически «сломались» после одной ошибки и распрощались с успешной карьерой.
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Известный российский философ, исследователь теории диалектики и социальной философии Лев Науменко покончил с собой на 87-м году жизни из-за старости.
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Газета.Ru 03:46
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Здоровье

Объяснен стремительный рост заражений коронавирусом в Бразилии

Названы причины стремительного роста новых случаев заражений коронавирусом в Бразилии.
Lenta.ru вчера в 20:39
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Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых

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РИА Новости 03:38
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
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Общество

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Все результаты ЕГЭ будут опубликованы не позднее 15 августа, передает РИА "Новости" слова врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.
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Политика

Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции

Верховный суд России возвратил административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
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Наука

Механизм заражения коронавирусом через унитаз раскрыли

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Общество

У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус

Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
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«Спартак» собирается расстаться с Баду

Сообщается, что "Спартак" ищет варианты дальнейшего трудоустройства для защитника Кенту Баду.
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В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
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Boston Dynamics начала продавать робота-собаку Spot

Компания Boston Dynamics начала свободную продажу робота-собаки Spot, который неоднократно появлялся в рекламных роликах компании.
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Происшествия

К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции

В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования.
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Общество

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