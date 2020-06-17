Российские школьники, скорее всего, смогут вернуться за парты 1 сентября. Об этом в среду, 17 июня, заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач Анна Попова.

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

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