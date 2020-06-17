Коронавирус
ИзвестияПопова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
Российские школьники, скорее всего, смогут вернуться за парты 1 сентября. Об этом в среду, 17 июня, заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач Анна Попова.
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Школы останутся на «удаленке» в сентябре? Родители встревожены, чиновники от образования отрицают
Ульяновск онлайн14 июня в 23:06
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Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 16 июня в 09:21
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Газета.Ru 15 июня в 03:01
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
Политика
Трамп: Болтон нарушил закон, раскрыв секретные сведения в своей книге
Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон нарушил закон, изложив в своей новой книге секретную информацию.
Московский Комсомолец вчера в 23:03
Политика
Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России
Посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента Дональда Трампа о том, что США защищает Германию от России.
Известия 15 июня в 20:34
Экономика
Банкиры просят отложить импортозамещение ПО
Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
Коммерсантъ 16 июня в 18:37
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах
В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах и отказаться от их проектирования в новостройках.
Lenta.ru вчера в 21:10
Происшествия
Актриса Нонна Гришаева рассказала, как Ефремов «медленно убивал себя»
Российская актриса Нонна Гришаева рассказала, что ее коллега Михаил Ефремов "медленно убивал себя" из-за проблем с алкоголем.
Газета.Ru вчера в 15:47
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о его желании попасть в СИЗО
Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о желании актера находиться в СИЗО во время следствия.
РИА Новости вчера в 15:34
Общество
Въезд на Кубань с 21 июня станет проще
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru вчера в 01:20
Авто
Составлен топ-10 самых распространенных праворульных автомобилей в РФ
Tvoe-avto.com 16 июня в 05:46
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости вчера в 13:44
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 58 случаев коронавируса
Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 58 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:35
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Общество
Власти Китая отказались закрывать Пекин из-за вспышки коронавируса
Власти китайской столицы из-за повторного распространения нового коронавируса не будут закрывать город, как это было несколько месяцев назад в Ухане, где возник первый очаг пандемии, заявил заместитель главы управления общественной безопасности Пекина Пань Сюйхун.
Взгляд.ру 00:36
Политика
Рамзан Кадыров прокомментировал покушение на грузинского журналиста
Напомним, что вчера в Тбилиси задержали россиянина, готовившего покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния.
Sota.vision вчера в 03:07
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК вчера в 02:03
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в России
Температура воздуха в центре европейской части России на предстоящей неделе понизится на десять градусов по сравнению с текущими показателями, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 23:59
Политика
Адвокат оценил возможность обмена Бута и Ярошенко
Адвокат Алексей Тарасов, представляющий интересы осужденных в США граждан России Константина Ярошенко и Виктора Бута, не исключает, что его подзащитных можно будет обменять на нескольких американских заключенных.
Московский Комсомолец вчера в 19:16
Происшествия
Американские полицейские поддержали раненных в Москве правоохранителей
Американские полицейские выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве.
Известия вчера в 10:57
Культура
Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке
О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета 16 июня в 14:41
Происшествия
Число жертв ДТП в Мордовии увеличилось до шести
Число жертв столкновения и последовавшего возгорания двух легковых автомобилей в Саранске увеличилось до шести.
RT на русском 00:08
Происшествия
Проверяется причастность экс-министра Чурикова к мошенничеству
По версии следствия, при строительстве и ремонте дорог было похищено больше 20 млн руб. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, проверяется возможная аффилированность подрядных и субподрядных организаций бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства области Николаю Чурикову и его непосредственная причастность к совершению преступления.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:12
Политика
Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве
Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 15:32
Общество
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках
Инфорос вчера в 08:48
Экономика
Деловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню
Оборот торговых и сервисных предприятий города во вторую неделю июня увеличился на 4,2 процента, он составил 24,5 миллиарда рублей — это 98 процентов от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:02
Происшествия
Глава села в Забайкалье незаконно передала 5 земельных участков
Женщина незаконно передала 5 земельных участков для строительства дома общей стоимостью 5 миллионов рублей.
Zabnews.ru вчера в 23:44
Общество
В Омской области осталось всего два района без коронавируса
Из 98 новых случаев заражения коронавирусом 74 выявлено в Омске, еще 6 – в Омском районе, четверо зараженных – в Марьяновском районе; в Москаленском, Кормиловском, Большереченском, Калачинском и Горьковском районах выявлено по 2 зараженных; на Таврический, Колосовский, Павлоградский и Исилькульский приходятся по 1 новому пациенту.
РИА ОмскИнформ 16 июня в 23:47