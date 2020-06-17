Российские школьники, скорее всего, смогут вернуться за парты 1 сентября. Об этом в среду, 17 июня, заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач Анна Попова.

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

Общество Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край. 991

Экономика Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры. 124

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о его желании попасть в СИЗО Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о желании актера находиться в СИЗО во время следствия. 969

Общество Въезд на Кубань с 21 июня станет проще Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня. 733

Общество В Кузбассе за сутки выявили 58 случаев коронавируса Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 58 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. 329

Общество Власти Китая отказались закрывать Пекин из-за вспышки коронавируса Власти китайской столицы из-за повторного распространения нового коронавируса не будут закрывать город, как это было несколько месяцев назад в Ухане, где возник первый очаг пандемии, заявил заместитель главы управления общественной безопасности Пекина Пань Сюйхун.

Экономика Медведев назвал главные шоки для российской экономики Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах. 2K

Общество Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в России Температура воздуха в центре европейской части России на предстоящей неделе понизится на десять градусов по сравнению с текущими показателями, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 291

Политика Адвокат оценил возможность обмена Бута и Ярошенко Адвокат Алексей Тарасов, представляющий интересы осужденных в США граждан России Константина Ярошенко и Виктора Бута, не исключает, что его подзащитных можно будет обменять на нескольких американских заключенных. 14

Происшествия Американские полицейские поддержали раненных в Москве правоохранителей Американские полицейские выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве. 45

Культура Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда. 4

Происшествия Проверяется причастность экс-министра Чурикова к мошенничеству По версии следствия, при строительстве и ремонте дорог было похищено больше 20 млн руб. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, проверяется возможная аффилированность подрядных и субподрядных организаций бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства области Николаю Чурикову и его непосредственная причастность к совершению преступления. 3

Экономика Деловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню Оборот торговых и сервисных предприятий города во вторую неделю июня увеличился на 4,2 процента, он составил 24,5 миллиарда рублей — это 98 процентов от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции. 6