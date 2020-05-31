Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПопова исключила одномоментное снятие ограничений

Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Читать в источнике
Комментировать248
Анна Попова
Россия не одномоментно выйдет из ситуации, по крайней мере, из режима ограничений. Субъекты выходят по-разному, но мы надеемся, что этот процесс будет успешным... динамика есть, процесс идет, он позитивный.
— Анна Попова, российский политикРИА Новости 10:54
с чего всё началось
Субъекты выходят по-разному, но мы надеемся, что этот процесс будет успешным... динамика есть, процесс идёт, он позитивный, — рассказала глава ведомства в эфире телеканала "Россия 24
".
Life.ru12:58

Подробнее о событии

Роспотребнадзор рассказал о снятии ограничений и открытии санаториев

Вести.Ru11:07

Попова призвала не ждать одномоментного снятия ограничений

Российская газета12:31

Роспотребнадзор рассказал о сроках выхода России из режима ограничений

Телеканал 360°11:20

Попова призвала не ждать одномоментного снятия ограничений

Газета.Ru11:12

Глава Роспотребнадзора исключила одномоментное снятие ограничений

РБК12:41

Попова исключила одномоментное снятие ограничений

РИА Новости10:54

Попова: ограничительные меры из-за коронавируса в России не будут сняты одномоментно

ТАСС10:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
Космос

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск ответил на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Twitter.
Газета.Ru 14:33
Происшествия

В Волгограде раскрыли информацию о 19-м умершем с коронавирусом

Оперативный штаб Волгоградской области раскрыл информацию о 19-м умершем от осложнений, вызванных коронавирусом, пациенте.
РИАЦ 07:41
24
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
1,1K
Политика

Трамп заявил о признании «Антифа» террористической организацией

США признают движение «Антифа» террористической организацией, заявил в воскресенье, 31 мая, президент страны Дональд Трамп.
Известия 12:49
91
Космос

«Роскосмос» назвал непонятной «истерику» по поводу запуска Crew Dragon

Ведомости 07:20
6
Политика

Посольство России направило ноту протеста в Госдеп

Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
RT на русском 15:00
2
Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
257
Авто

Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах

Закамуфлированный прототип универсала Lada Vesta был сфотографирован очевидцами при въезде на территорию «НТЦ-Ваза».
Тарантас Ньюс вчера в 03:16
125
Политика

Песков рассказал, как пройдет парад Победы

Выбор новой даты 24 июня обсусловлен тем, что в этот день в 1945 году состоялся знаменитый Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.
РИА Новости 13:08
1,9K
Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
9,2K
Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
48
Общество

Быков обратился к Путину из СИЗО

Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
299
Фигурное катание

Плющенко показал, как фигуристы его группы едут на сбор в Кисловодск

Тренировочная группа двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко отправилась на сборы в Кисловодск.
News.ru 09:40
Общество

Пенсионеры начнут получать дополнительные выплаты с 1 июня

Новые денежные выплаты начнут получать многие российские пенсионеры с 1 июня.
Primpress.ru 12:00
61
Политика

Медведев назвал позицию РФ по выходу США из Договора по открытому небу

Позиция Белого дома в отношении Договоров по открытому небу и дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДОН и СНВ-3) ведет к разрушению архитектуры международной безопасности.
Российская газета вчера в 14:58
36
Здоровье

Прокуратура проверит жалобы медиков подмосковной больницы

Медики сообщали о невыплатах положенных надбавок, а также ошибках руководства медицинского учреждения, повлекших заболевания и даже смерти сотрудников.
Известия 14:27
1
Происшествия

Школьница «заминировала» более 440 «Пятерочек» в Петербурге

Лжеминером оказалась 11-летняя девочка из деревни Барсуки, расположенной в Псковской области.
Телеканал Санкт-Петербург 06:01
120
Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
695
Происшествия

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

По словам источника, у здания ГУ МВД по Москве на Петровке было задержано не менее четырех человек, протестовавших против ареста Азара.
Газета.Ru вчера в 05:47
7
Кино

Клинту Иствуду исполняется 90 лет

Будущая знаменитость попала в Голливуд случайно, и в начале Иствуд получил небольшие роли из-за своего размера 193 сантиметра и необычной внешности, но в возрасте 30 лет он получил главную роль в «Сыромятная плеть», и вскоре он буквально проснулся знаменитым.
Evo-rus.com 15:03
20
Технологии

Вход на сайты с учётной записи Apple оказался небезопасен

Эксперт по кибербезопасности заявил, что вход на сайты с учётной записи Apple небезопасен. Эта опция так и называется «Вход с Apple».
Ferra 09:29
Общество

Поющий «Траву у дома» Илон Маск «взорвал» интернет

Слово и Дело 12:12
29
Политика

Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем.
Lenta.ru 02:40
441
Шоу-бизнес

Алферова призналась, что страдала в браке с Абдуловым

Звезда отметила, что знаменитый актер слишком много натворил в своей жизни. При этом, от Абдулова жене совсем ничего не доставалось.
Слово и Дело 10:03
12
Политика

В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»

REGNUM вчера в 10:36
426
Общество

Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
455
Политика

Пушков жестко ответил на резкое заявление Кравчука о России

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о «единственном способе остановить Россию», отметил, что бывший украинский лидер, возможно, не понимает, что полная изоляция РФ от Запада невозможна.
Журналистская правда вчера в 02:15
8
Политика

Украина заявила о горящем в Черном море российском ракетном корабле

Украинский комментатор назвал российский корабль — паровозом, который, по его словам, никак не может быть боевой единицей военно-морского флота.
Военное дело 06:38
60
Религия

В Подмосковье разрешили ходить в храмы

Вести.Ru 12:15
111
Кино

Фильм «Текст» признали лучшим по версии премии АПКиТ

News.ru 15:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное