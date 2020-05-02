с чего всё началось

На сегодняшний день в РФ не зарегистрировано повторных случаев заражения… Могу сразу сказать, что очень долго вирус покидает организм… И когда человек чувствует себя уже здоровым, он все равно может быть выделителем этого самого вируса.

Попова рассказала, есть ли в России повторно заболевшие коронавирусом, сообщает ToDay News Ufa. Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора сообщила о статистике повторно заболевших людей, инфекцией коронавируса. Она сообщила что к настоящему времени повторно зараженных в России нет.

Повторных случаев заражения коронавирусом в России пока не выявлено

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