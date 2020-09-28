Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
SMINEWS в Иванове
SMINEWS в Иванове 

Попова сообщила число носителей коронавируса среди школьников РФ

Глава Роспотребнадзора, Анна Попова, сообщила число носителей коронавируса среди школьников РФ. По ее словам, оно не превышает двух процентов, пишут «Известия».В источнике
Анна Поповароссийский политик
В России нет детей, зараженных коронавирусом. Тем не менее, есть не более 2% школьников, которые переносят COVID-19 без симптомов. Дети уже отучились в школах один месяц, что составляет два инкубационных периода по 14 дней.
Подробнее о событии
Российская газета

Попова: Среди школьников есть бессимптомные носители COVID-19, но их немного

Российская газетавчера в 11:53
РИА Новости

Попова назвала процент носителей коронавируса среди школьников

РИА Новостивчера в 10:39
RT на русском

Попова оценила число носителей коронавируса среди школьников в России

RT на русскомвчера в 11:27
Комсомольская правда

Попова сообщила число носителей коронавируса среди школьников в России

Комсомольская правдавчера в 11:50
РБК

Попова назвала долю носителей коронавируса среди школьников

РБКвчера в 10:38
Lenta.ru

Назван процент российских школьников с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 10:38
Известия

Попова заявила об отсутствии в России болеющих COVID-19 школьников

Известиявчера в 10:27

Эксперт спрогнозировал пик заражений COVID-19 в России

Нарастание количества заболевших в России COVID-19 вероятнее всего произойдет через 2-3 недели, при наихудшем сценарии развития событий пик придется на начало ноября, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Эксперт спрогнозировал пик заражений COVID-19 в России
РИА Новости20:05

Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе с Крымом

Кузьмук заверил, что неудачи тогдашнее руководство военного ведомства решило списать на неготовность армии, а после упущенного «шанса» сохранить Крым власти якобы начали плодить мифы и обвинять предшественников.
Известия19:30
44

В Москве умерли более 20 пациентов с коронавирусом впервые с июля

Еще 23 пациента с COVID-19 скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5203, это самое большое число умерших больных с 15 июля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новостивчера в 16:06
153

Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новостивчера в 15:39
934

Суд признал законным отказ СК возбудить дело о покушении на Навального

Мосгорсуд посчитал законным решение Басманного суда отказать в удовлетворении жалобы на бездействие Следственного комитета (СК) в отношении отравления оппозиционера Алексея Навального.
РБКвчера в 09:35
212

Российское гиперзвуковое оружие назвали обесценивающим систему ПРО США

В эфире телеканала «Россия-1» зампред Правительства России по вопросам ОПК Юрий Борисов заявил, что гиперзвуковой боевой блок перспективного комплекса «Авангард» полностью обесценивает американские усилия по созданию систем ПРО.
Военное дело26 сентября в 08:51
274

Бренд Viatti празднует 10 лет со дня производства первой шины

«За 10 лет шины бренда Viatti завоевали доверие российских и зарубежных автопроизводителей и автомобилистов, прошли проверку российскими дорогами и стали регулярными участниками экспертных рейтингов», – прокомментировал Игорь Маргушов, и.о. заместителя директора по продажам Торгового дома «Кама».
Insider News27 сентября в 07:47
1