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Попова сообщила число носителей коронавируса среди школьников РФ

Глава Роспотребнадзора, Анна Попова, сообщила число носителей коронавируса среди школьников РФ. По ее словам, оно не превышает двух процентов, пишут «Известия».В источнике
Анна Поповароссийский политик
В России нет детей, зараженных коронавирусом. Тем не менее, есть не более 2% школьников, которые переносят COVID-19 без симптомов. Дети уже отучились в школах один месяц, что составляет два инкубационных периода по 14 дней.
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Российская газета

Попова: Среди школьников есть бессимптомные носители COVID-19, но их немного

Российская газетавчера в 11:53
Комсомольская правда

Попова сообщила число носителей коронавируса среди школьников в России

Комсомольская правдавчера в 11:50
Известия

Попова заявила об отсутствии в России болеющих COVID-19 школьников

Известиявчера в 10:27
РИА Новости

Попова назвала процент носителей коронавируса среди школьников

РИА Новостивчера в 10:39
РБК

Попова назвала долю носителей коронавируса среди школьников

РБКвчера в 10:38
Lenta.ru

Назван процент российских школьников с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 10:38
RT на русском

Попова оценила число носителей коронавируса среди школьников в России

RT на русскомвчера в 11:27

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РИА Новостивчера в 15:39
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ФАНвчера в 13:36

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