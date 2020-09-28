Попова сообщила число носителей коронавируса среди школьников РФ
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Глава Роспотребнадзора, Анна Попова, сообщила число носителей коронавируса среди школьников РФ. По ее словам, оно не превышает двух процентов, пишут «Известия».В источнике
В России нет детей, зараженных коронавирусом. Тем не менее, есть не более 2% школьников, которые переносят COVID-19 без симптомов. Дети уже отучились в школах один месяц, что составляет два инкубационных периода по 14 дней.
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Попова: Среди школьников есть бессимптомные носители COVID-19, но их немного
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Попова сообщила число носителей коронавируса среди школьников в России
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