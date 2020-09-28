Попова сообщила число носителей коронавируса среди школьников в России
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Доля школьников, которые являются носителями коронавирусной инфекции в России, не превышает двух процентов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».В источнике
В России нет детей, зараженных коронавирусом. Тем не менее, есть не более 2% школьников, которые переносят COVID-19 без симптомов. Дети уже отучились в школах один месяц, что составляет два инкубационных периода по 14 дней.
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