Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Комсомольская правда
Комсомольская правда

Попова сообщила число носителей коронавируса среди школьников в России

Доля школьников, которые являются носителями коронавирусной инфекции в России, не превышает двух процентов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».В источнике
Анна Поповароссийский политик
В России нет детей, зараженных коронавирусом. Тем не менее, есть не более 2% школьников, которые переносят COVID-19 без симптомов. Дети уже отучились в школах один месяц, что составляет два инкубационных периода по 14 дней.
Подробнее о событии
RT на русском

Попова оценила число носителей коронавируса среди школьников в России

RT на русском11:27
Комсомольская правда

Попова сообщила число носителей коронавируса среди школьников в России

Комсомольская правда11:50
Известия

Попова заявила об отсутствии в России болеющих COVID-19 школьников

Известия10:27
РИА Новости

Попова назвала процент носителей коронавируса среди школьников

РИА Новости10:39
РБК

Попова назвала долю носителей коронавируса среди школьников

РБК10:38
Lenta.ru

Назван процент российских школьников с коронавирусом

Lenta.ru10:38
Телеканал 360°

Болеющих COVID-19 школьников не нашлось в России

Телеканал 360°10:46

Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена

Москва, 28 сентября 2020, 19:40 — REGNUM Борьба с коронавирусом в России еще продолжается, гражданам необходимо соблюдать меры безопасности, заявил 28 сентября президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
REGNUM12:40
1,2K

Губернатор призвал подготовить новые меры для борьбы с коронавирусом

Андрей Бочаров поручил профильным подразделениям администрации проанализировать принятые меры против коронавируса и подготовить новые, а также повысить эффективность лечения при помощи современных методов и препаратов.
Крестьянская жизнь08:54
75

МИД Польши предложил альтернативу санкциям ЕС против Белоруссии

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что если страны Евросоюза не смогут согласовать санкции против белорусских официальных лиц, соседние регионы должны рассмотреть введение национальных ограничительных мер в отношении республики.
RT на русском08:59
42

NASA рассчитывает использовать Луну для поиска внеземной жизни

На прошедших в Конгрессе США слушаниях глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джим Брайденстайн заявил, что считает необходимым условием для изучения Вселенной освоение человеком Луны и размещение на ней обсерваторий.
Популярная механика25 сентября в 04:34
2