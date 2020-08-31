Попова сообщила, насколько возможна вторая волна коронавируса в России

Слово и Дело 23

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в случае соблюдения всех санитарно-эпидемилогических норм Россию не накроет вторая волна коронавируса. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1". При это Попова добавила, что необходимо готовиться к разным сценариям развития событий.