Попова сообщила, насколько возможна вторая волна коронавируса в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в случае соблюдения всех санитарно-эпидемилогических норм Россию не накроет вторая волна коронавируса. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1". При это Попова добавила, что необходимо готовиться к разным сценариям развития событий.В источнике
Мы готовимся каждый год практически одинаково, в этом году с учётом новых знаний и нового уровня подготовки и госпитальной базы, и медицинского дополнительного оборудования, и знаний специалистов, наших коллег врачей.
Подробнее о событии
Попова призвала готовиться к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом
Коммерсантъвчера в 15:37