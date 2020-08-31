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Попова сообщила, насколько возможна вторая волна коронавируса в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в случае соблюдения всех санитарно-эпидемилогических норм Россию не накроет вторая волна коронавируса. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1". При это Попова добавила, что необходимо готовиться к разным сценариям развития событий.В источнике
Анна Поповароссийский политик
Мы готовимся каждый год практически одинаково, в этом году с учётом новых знаний и нового уровня подготовки и госпитальной базы, и медицинского дополнительного оборудования, и знаний специалистов, наших коллег врачей.
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Комсомольская правда

Глава Роспотребнадзора оценила угрозу второй волны коронавируса

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Московский Комсомолецвчера в 14:57
Газета.Ru

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Газета.Ruвчера в 15:13
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Коммерсантъвчера в 15:37
RT на русском

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ТАСС

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