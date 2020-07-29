Коронавирус
RT на русскомПопова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде
«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
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Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru 08:06
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа
Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 07:46
Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSim) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 10:52
Футбол
Руководство «Локомотива» отказалось от Кокорина
Санкт-Петербург, 29 июля 2020, 16:31 — REGNUM Трансферный комитет московского «Локомотива» отказался от кандидатуры 29-летнего российского нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
REGNUM 09:31
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Происшествия
Альпинисты сняли женщину с карниза 20 этажа на западе Москвы
На западе Москвы альпинистам удалось снять с карниза 20 этажа женщину, сообщает Агентство "Москва".
Москва 24 10:15
Футбол
Бывший гендиректор «Химок» рассказал о подробностях своего увольнения
Василий Иванов, которому пришлось покинуть должность генерального директора «Химок», поделился обстоятельствами своего увольнения.
ProstoProSport 07:28
Происшествия
Названо наказание американцу за нападение на российского полицейского
Прокурор назвал наказание для 28-летнего студента из США по фамилии Рид за нападение на российского полицейского в Москве.
Lenta.ru 10:04
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о надвигающихся грозовых ливнях
По словам спасателей, на область обрушатся сильный ветер с порывами до 18 м/c, ливень и гроза. Местами в Московской области возможен град.
Росбалт 10:28
Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия 06:19
Происшествия
Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге
Участники террористической ячейки группировки «Исламское государство»*, выходцы одной из среднеазиатских республик, готовившие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, были задержаны в Санкт-Петербурге.
RT на русском 08:58
Политика
Госдума проверит депутатов на наличие у них иностранного гражданства
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил запросить информацию о возможном наличии двойного гражданства у ряда депутатов Госдумы, сообщила пресс-служба ГД.
Коммерсантъ 10:40
Происшествия
Полицейского в Крыму обвинили в получении взятки в 3 млн рублей
По версии следствия, обвиняемый потребовал от местного предпринимателя взятку в размере 3 млн рублей в обмен на непроведение розыска, который был организован в рамках возбужденного в отношении бизнесмена уголовного дела.
Известия 09:22
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы
Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
Гаджеты
Стоимость всех моделей iPhone 12 стала известна до официального анонса
Стоимость всех моделей iPhone 12 была раскрыта инсайдерами до официального анонса.
Актуальные Новости 10:56
Общество
Ульяновские депутаты затеяли драку из-за плаката с надписью «Голубки»
Потасовка произошла из-за обвинений в гомосексуализме. Один из депутатов повесил плакат над фотографиями мужчин.
ПолитРоссия 10:12
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Здоровье
В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса
«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ 03:17
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов
Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru 08:57
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Шоу-бизнес
Алена Водонаева перенесла операцию и стала бесплодной
К сожалению, после очередной попытки стать мамой, Алена стала бесплодной.
Территория новостей 09:30