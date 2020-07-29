Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде
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Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде
«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — сообщила глава Роспотребнадзора в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.В источнике
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