Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде

«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — сообщила глава Роспотребнадзора в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.