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Известия
Известия

Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде

«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — сообщила глава Роспотребнадзора в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.В источнике
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RT на русском

Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде

RT на русскомвчера в 09:19
РИА Новости

Попова рассказала о неспособности коронавируса размножаться в воде

РИА Новостивчера в 07:34
Lenta.ru

Попова рассказала о поведении коронавируса в воде

Lenta.ruвчера в 08:39
Российская газета

Попова: Коронавирус мгновенно убивается кипячением

Российская газетавчера в 08:23
РБК

Попова заявила о неспособности коронавируса размножаться в воде

РБКвчера в 08:08
Газета.Ru

В Роспотребнадзоре назвали способ моментального уничтожения коронавируса

Газета.Ruвчера в 08:04
URA.Ru

Выяснилось, как убить коронавирус в домашних условиях

URA.Ruвчера в 09:02

Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз

Житель Тернопольской области Украины в третий раз заболел коронавирусной инфекцией, сообщает 29 июля издание «Тернополяне» со ссылкой на начальника управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации Владимира Богайчука.
Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз
Известиявчера в 16:37
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Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay

На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС.
Новые автомобиливчера в 23:11
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Александр Лукашенко разыграл облаву на «Вагнера»

Александр Лукашенко разыграл облаву на «Вагнера» Бойцы группы «А» КГБ Белоруссии при поддержке ОМОНа в среду задержали 33 человека, якобы имеющих отношение к российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
Коммерсантъвчера в 16:01

Лукашенко проводил совещание Совбеза с катетером в руке

Журналисты обнаружили на фотографиях президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые опубликовала его пресс-служба с экстренного совещания после задержания россиян в Минске, медицинский катетер на его правой руке.
Московский Комсомолецвчера в 15:39
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Белорусский телеканал показал паспорта задержанных под Минском россиян

Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" показал в эфире (с 6:00) фото паспортов задержанных под Минском россиян, судя по изображению, некоторые из задержанных являются выходцами с Украины.
РИА Новостивчера в 16:37

Сын правозащитницы Ольги Романовой обвинил ее в краже своей квартиры

Сын главы фонда "Русь сидящая" правозащитницы Ольги Романовой Дмитрий Романов обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении его матери по статьям о мошенничестве и хищении имущества.
Газета.Ruвчера в 14:24
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В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции

Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБКвчера в 15:38
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Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Коммерсантъ28 июля в 15:07
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