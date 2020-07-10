Коронавирус
РБКПопова сообщила о разработке специальной вакцины от COVID-19 для детей
Разработка специальной вакцины от коронавирусной инфекции для детей уже начинается. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».
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Попова сообщила о начале разработки вакцины от коронавируса для детей
Московский Комсомолецвчера в 14:10
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Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Хоккей
В НХЛ утвердили рестарт сезона с 1 августа в Торонто и Эдмонтоне
НХЛ и Ассоциация игроков лиги (NHLPA) одобрили План возобновления прерванного сезона с 1 августа в Торонто и Эдмонтоне.
Metaratings 01:37
Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия вчера в 06:18
Общество
Жители Хабаровска устроили шествие в поддержку губернатора Фургала
Жители Хабаровска устроили акцию в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств предпринимателей.
РБК 00:29
Футбол
«Реал» одержал восьмую победу подряд в Примере, обыграв «Алавес»
РИА Новости вчера в 18:00
Происшествия
Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
Политика
СБ ООН не принял российскую резолюцию по гуманитарной помощи Сирии
Совет Безопасности ООН в очередной раз не принял российский вариант резолюции о механизме трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Коммерсантъ вчера в 19:43
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе
ТАСС 09 июля в 12:17
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки
Минувшие сутки стали рекордными по числу выявленных в мире новых случаев коронавируса, пишет агентство Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Live24 вчера в 14:54
Музыка
Украинская группа «Время и Стекло» выложила клип на последнюю песню
Толк вчера в 10:07
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru вчера в 07:00
Здоровье
В Башкирии четыре ребёнка скончались от внебольничной пневмонии
От внебольничной пневмонии скончались 135 человек, в том числе четыре ребёнка, показатель летальности составил 0,6%. При этом республиканские данные по заболеваемости выше среднероссийских (517,61) на 4,3% и на 8,1% ниже показателей по Приволжскому федеральному округу (587,35).
UfacityNews.ru 00:02
Технологии
В Amazon опровергли данные об удалении с устройств работников TikTok
Американская компания Amazon не обязывала своих сотрудников удалять с мобильных устройств китайское приложение TikTok по соображениям безопасности.
ТАСС вчера в 17:22
Политика
В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР
В Хабаровском крае прошли обыски у губернатора Сергея Фургала и его пяти однопартийцев - депутатов и членов ЛДПР.
Российская газета вчера в 05:19
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Введенные из-за коронавируса ограничения на международное авиасообщение будут постепенно отменяться с 15 июля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия вчера в 20:31
Футбол
Экспресс на Примеру от 10.07.2020
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.
Все про Спорт ру вчера в 00:51
Экономика
Эксперт дал прогноз по курсу рубля
Специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко дал прогноз по курсу рубля.
RT на русском 09 июля в 12:19
Гаджеты
Apple выпустила публичную бета-версию iOS 14
Компания Apple выпустила публичную бета-версию мобильной операционной системы iOS 14 для смартофонов iPhone и iPadOS 14 для планшетов iPad.
UfacityNews.ru вчера в 17:14
Кино
Съемки сериала «Властелин колец» возобновятся в Новой Зеландии
ToDay News Ufa вчера в 07:12
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Культура
Реалити-шоу по мотивам игры The Sims выйдет летом 2020 года
Проект будет называться «The Sims Spark’d». Первая серия выйдет на экраны семнадцатого июля на ТВ-канале TBS.
CT news вчера в 08:36
Общество
Тропический шторм «Фэй» достиг побережья Нью-Джерси
Российская газета вчера в 18:55
Здоровье
Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии
Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru вчера в 10:03
Кино
Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова
Дни24 08 июля в 15:30
Авто
В Украине появится сверхмощный минивэн-вездеход
Украинские специалисты компании Pulsar Expo, офис которых расположен в Чехии, совместно со словацкой студией Werkemotion анонсировали выход нового сверхмощного внедорожного автобуса под названием Torsus Terrastorm.
32CARS.ru 09 июля в 13:51
Космос
На «Восточный» доставили первые элементы стартового стола для «Ангары»
Москва, 11 июля 2020, 09:05 — REGNUM Первые составные части стартового стола для ракет-носителей семейства «Ангара» прибыли на космодром «Восточный» в Амурской области.
REGNUM 02:05
Футбол
Жозе Моуринью: «Верю, что „Тоттенхэм“ выиграет трофей до моего ухода»
Верю, что за три года, что прописаны в моем соглашении, «Тоттенхэм» выиграет трофей или трофеи.
Спорт-Экспресс 01:48
Наука
Ученые придумали необычный способ диагностики коронавируса
Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.
Вести.Ru вчера в 11:34