Анна Попова: Вирус никуда не ушёл.

с чего всё началось

Надо четко понимать, что вирус никуда не ушел. Вирус остается с нами. У нас еще есть люди, которые вирусом заражают, которые заболевают . В каждом субъекте ограничения снимаются ровно в той степени, в которой позволяет эпидемиологическая обстановка.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что масочный режим сохраняется во всех регионах России независимо от снятия ими ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Попова сообщила о сохранении масочного режима в России

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