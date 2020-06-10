Общество
RT на русскомПопова сообщила о сохранении масочного режима в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что масочный режим сохраняется во всех регионах России независимо от снятия ими ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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Надо четко понимать, что вирус никуда не ушел. Вирус остается с нами. У нас еще есть люди, которые вирусом заражают, которые заболевают . В каждом субъекте ограничения снимаются ровно в той степени, в которой позволяет эпидемиологическая обстановка.
— Анна Попова, российский политикВести Подмосковья 04:05
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Попова рассказала, отменят ли масочный режим после снятия ограничений
Комсомольская правдавчера в 18:49
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