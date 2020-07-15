Коронавирус

РБКРБКПопова сообщила об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян

Иммунитет к коронавирусу есть более чем у четверти россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
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Попова сообщила об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян

РБК09:33

Уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в России оценили в 26%

Znak.com08:15

Попова назвала долю россиян с иммунитетом к коронавирусу

Известия08:17

Роспотребнадзор оценил уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в РФ в 26%

Интерфакс08:16

Попова рассказала об иммунитете к коронавирусу у 26 процентов россиян

РИА Новости10:24

Попова раскрыла уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в России

Life.ru08:11

Популяционный иммунитет к коронавирусу в России составляет 26%

RT на русском08:05
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 11:44, Ашберн
Политика

Захарова оценила расширение санкций против «Северного потока – 2»

Объявляя санкции в отношении «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», США применяют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции.
Известия 10:50
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Армия и оружие

В районе ливийского Сирта концентрируются войска ПНС и Турции

Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара готовится к большой битве с силами правительства национального согласия (ПНС) и поддерживающей его Турции за стратегически важный город Сирт и муниципалитет Эль-Джуфра, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
Газета.Ru 10:35
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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50
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Шоу-бизнес

Экс-жена Авербуха отреагировала на роман бывшего мужа с Арзамасовой

РИА Новости 11:02
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Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
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Происшествия

В Москве задержали IT-директора «Почты России»

В Москве задержали заместителя гендиректора "Почты России" по IT и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
РЕН ТВ 03:42
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Политика

Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров

Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
RT на русском 08:34
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Общество

У украинской телеведущей выпал зуб в эфире

У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб.
Газета.Ru 08:57
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Авто

Производитель электромобилей Fisker планирует выйти на биржу

Век 13 июля в 05:35
Происшествия

В дом ведущей Первого канала пришла полиция

Lenta.ru 06:08
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Общество

Объяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России

В некоторых случаях даже трудно сказать, идет ли речь о штамме SARS-CoV-2 или какого-либо другого коронавируса.
Lenta.ru 09:53
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Экономика

ЦБ оценил падение ВВП РФ во II квартале в 9,5-10%

"С учетом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем, падение выпуска в базовых отраслях за апрель-июнь оценивается нами в диапазоне 8, 5-9, 0 % г / г. По нашим оценкам, это соответствует снижению ВВП в II квартале на 9, 5-10, 0 % г / г", - отмечает департамент исследований и прогнозирования Банка России.
Интерфакс 08:02
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Политика

Жители Минска выстроились в очередь для подачи жалоб в ЦИК Белоруссии

Десятки жителей белорусской столицы образовали очередь у здания правительства, где находится Центризбирком республики.
News.ru 08:29
Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Как сообщает Piter.tv, российский и американский кинорежиссер Андрей Кончаловский рассказал о причине, по которой он решил заменить актера Александра Домогарова на Гошу Куценко.
CT news 10:02
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Общество

Красноярские астрономы сфотографировали комету «Неовайз»

Вести.Ru 05:15
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Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru 11:35
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Армия и оружие

США запустили первую за три года ракету со спутниками разведки

Отмечается, что запуск разведывательных спутников стал для США первым за три года, предыдущий старт РН Minotaur состоялся с мыса Канаверал в августе 2017 года.
Росбалт 11:33
Происшествия

МВД Белоруссии сообщило о шестерых пострадавших в Минске омоновцах

РБК 10:29
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Происшествия

Две семьи из подъезда дома в Петербурге переселены после хлопка газа

РИА Новости 11:31
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Футбол

Спартак — Ахмат 0:0 (1-й тайм)

Московский "Спартак" в течение нескольких минут матча против "Ахмата" дважды стал жертвой системы VAR.Сначала арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота гостей, но затем после просмотра отменил решение, указав, что фол был до штрафной.
Soccer.ru 11:41
Общество

В России предложили запретить однополым парам усыновлять детей

Freepressa.ru вчера в 14:57
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Общество

В США демонтируют памятник основателю русских поселений на Аляске

IslamNews 09:01
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Футбол

«Арсенал» обыграл «Урал» в выездном матче чемпионата России

Тульский "Арсенал" переиграл екатеринбургский "Урал" в матче 29-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 10:57
Общество

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей

Жителя России с 15 июля 2020 года могут начислить две выплаты более 21 000 рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:27
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Гаджеты

Опубликован стандарт на память DDR5

Ожидается, что первые серийные модули будут работать в режиме DDR5-4800. При этом возможен выпуск модулей с большей частотой.
Evo-rus.com 09:30
Политика

Путин и Меркель выступили за дипломатическое решение кризиса в Ливии

РИА Новости 09:51
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Авто

Chery показала интерьер кроссовера Tiggo 7 Pro для России

Новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, чьи продажи в России начнутся уже этим летом, получит премиальный салон с цифровой панелью приборов, крупным тачскрином мультимедии и атмосферной подсветкой.
Автоновости дня 10:14
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Происшествия

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским

Газета.Ru 07:38
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Политика

Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами сообщил об участии в четвтерг президента России Владимира Путина в церемонии закладки кораблей для Военно-морского флота России.
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Происшествия

Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

BFM.ru вчера в 08:12
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