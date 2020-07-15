Иммунитет к коронавирусу есть более чем у четверти россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».

Попова сообщила об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян

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