Коронавирус
РБКПопова сообщила об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян
Иммунитет к коронавирусу есть более чем у четверти россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
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Политика
Польская партия требует признать посла США в стране персоной нон грата
Депутаты польской национал-патриотической партии "Конфедерация" выступили с требованием признать персоной нон грата американского посла в республике Джорджетт Мосбахер.
ТАСС 09:54
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы
Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале».
CT news вчера в 14:38
Происшествия
В дом ведущей Первого канала пришла полиция
Lenta.ru 06:08
Энергетика
Новак поддержал планы сокращения добычи странами ОПЕК+ в августе
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что планы незначительно уменьшить обязательства по сокращению добычи ОПЕК+ в августе с 9,7 млн баррелей в сутки до 7,7 млн полностью соответствуют ситуации на рынке.
RT на русском 09:27
Происшествия
СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами
Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.
Газета.Ru 07:44
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета 09:18
Общество
У украинской телеведущей выпал зуб в эфире
У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб.
Газета.Ru 08:57
Футбол
«Спартак» хочет приобрести нападающего Евгения Луценко
Футбольный агент Алексей Сафонов сообщил, что «Спартак» заинтересован в услугах Евгения Луценко.
ГЛАС.RU 04:42
Шоу-бизнес
Бывшая фигурантка дела о хищениях в «Обронсервисе» Васильева сбросила лишний вес
Народные новости 09:58
Происшествия
Суд в Воронеже арестовал восьмерых последователей «Свидетелей Иеговы»
Ленинский районный суд в Воронеже заключил под стражу восьмерых человек, являющихся членами запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы».
Коммерсантъ вчера в 19:54
Происшествия
В Нью-Йорке нашли распиленное тело миллионера
В Нью-Йорке на Манхэттене нашли распиленное тело миллионера рядом со строительными мешками и бензопилой, пишет Unilad.
Газета.Ru 07:15
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму
Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК 06:49
Происшествия
Суд Омска оштрафовал местного жителя по делу об оправдании терроризма
Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете).
Газета.Ru 09:51
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Наука
Пораженные легкие восстановлены соединением с живыми свиньями
Ученые из Колумбийского университета смогли восстановить легкое донора с помощью перекрестной циркуляции крови между свиньей и эксплантированным органом.
Live24 06:44
Хоккей
Экс-игрок «Ак Барса» Илья Никулин завершил карьеру хоккеиста
Никулин является трехкратным чемпионом мира в составе сборной России, двукратным обладателем Кубка Гагарина с "Ак Барсом" и два чемпионства в российской Суперлиге.
Реальное время 09:00
Политика
На Украине экс-депутат назвал русский язык «языком животных»
Экс-депутат Верховной Рады Украины Леонид Емец назвал русский язык "языком животных".
РЕН ТВ 09:30
Экономика
«Газпром» подтвердил приверженность утвержденной дивидендной политике
"Газпром" подтвердил приверженность утвержденной дивидендной политике.
Finam.Ru вчера в 09:09
Игры
Фанаты создали карту для GTA 6, которая удивила игроков
На самом деле идея карты, которая объединила бы в себе все города, не нова, но на фоне роста популярности GTA 5 после того, как ее бесплатно раздавали в Epic Games Store, а также анонса для консолей нового поколения, у игры значительно расширилась аудитория, которой также интересна GTA 6.
Srnsk 08:05
Армия и оружие
В Армении заявили, что силы ПВО страны сбили беспилотник Азербайджана
Shraibikus News 02:42
Экономика
Крупнейшие банки США не хотят финансировать нефтегазовый сектор
Инвестиционные банки США массово отказываются от выдачи новых кредитов компаниям из американского нефтегазового сектора, пишет The Wall Street Journal.
Газета.Ru 09:53
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли переизбиранного на второй срок президента Польши Анджея Дуду.
Газета.Ru 06:35
Общество
В ГД предложили платить россиянам за найденную просрочку
Депутат Госдумы Василий Власов направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой письмо, в котором предлагает выплачивать россиянам, обнаружившим на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение, передает RT.
Газета.Ru вчера в 23:57
Общество
В Подмосковье три деревни отрезало от мира из-за ливня
В подмосковном Можайске три деревни и четыре дачных посёлка остались отрезаны от сообщения из-за того, что единственную к ним дорогу размыло после ливня.
RT на русском 09:47
Политика
Китай ввел санкции за продажу оружия Тайваню против компании из США
Китай вводит санкции против оборонной компании США Lockheed Martin, которая является главным производителем истребителей в США.
МонаВиста 04:56