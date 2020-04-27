Коронавирус
Газета.RuПопова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая. Снимать ограничения в текущий момент преждевременно и опасно, считает она.
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И нам, конечно, нужен еще один инкубационный период, чтобы тот результат, о котором я говорила вначале - пока еще, знаете, не очень такой уверенный, но все-таки - закрепить и понять, что дальше мы можем двигаться в сторону изменения режима самоизоляции.
— Анна Попова, российский политикРоссийская газета 10:58
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