Коронавирус
Комсомольская правдаАнна Попова сообщила о прогнозах наступления второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса ожидается осенью одновременно с подъёмом гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Происшествия
В городе Сунжа в Ингушетии заблокировали группу боевиков
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает в субботу, что в городе Сунжа в Ингушетии введен режим контртеррористической операции.
Интерфакс 08:55
Политика
Кравчук назвал единственный способ остановить «агрессию России»
Первый президент Украины Леонид Кравчук подверг критике политику европейских стран в отношении России.
Московский Комсомолец вчера в 14:43
Футбол
«Локомотив» отказался от намерения приобрести Кокорина
Как стало известно «СЭ», «Локомотив» окончательно отказался от идеи приобретения 29-летнего форварда Александра Кокорина.
Спорт-Экспресс 09:50
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
Происшествия
В Нижнем Тагиле возбудили дело после осквернения Вечного огня
Российская газета 10:07
Путешествия
Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru 06:57
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Политика
Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ
Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
Экономика
Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%
«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
RT на русском 28 мая в 15:45
Политика
Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7
Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7 в июне, сообщает ТАСС.
МИР 24 вчера в 21:37
Общество
«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»
РИА Новости 07:37
Космос
Астрономы зафиксировали мощнейшую за три года вспышку на Солнце
Главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачёв сообщил о мощнейшей за последние три года вспышке на поверхности Солнца, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 11:07
Кино
Из-за Киану Ривза переименовали фильм «Джон Уик»
Evo-rus.com вчера в 07:10
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости вчера в 12:33
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Происшествия
В Курской области сильный ветер повредил кровли более 20 домов
Кровли свыше 20 зданий на площади более 1,6 тысячи квадратных метров повреждены сильным ветром в Большесолдатском районе Курской области, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 09:34
Здоровье
Доктор Мясников оценил степень опасности зараженных животных и посылок
Медик подчеркнул, что доказан воздушно-капельный способ передачи вируса, высокая вероятность передачи через слизистые глаза и рта.
Вести.Ru 08:15
Авто
Марка Mitsubishi взяла паузу с новым планом развития
При создании альянса, французская компания Renault и японские Nissan и Mitsubishi договорились озвучивать собственные среднесрочные планы.
Car.ru 03:49
Общество
В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса
Вести.Ru вчера в 23:42
Политика
США обвинили Россию в поставке фальшивых банкнот в Ливию
Госдепартамент США обвинил Россию в поставке в Ливию якобы фальшивой валюты на сумму более $1 млрд.
Газета.Ru 09:33
Авто
Toyota запустила продажи самого мощного RAV4 Prime
Гибридный Toyota RAV4 Prime, анонсированный японской маркой еще осенью 2019 года, поступил в продажу в США.
Автоновости дня 02:28
Кино
Актер Генри Кавилл может снова сыграть Супермена
"Супермен" Генри Кавилл ведет переговоры с кинокомпанией Warner Bros. о возвращении во вселенную DC, хотя выход сиквела "Человека из стали" не запланирован.
Экономика сегодня 28 мая в 05:21
Игры
На Switch состоялся релиз сборников BioShock, XCOM 2 и Borderlands
Комплекты BioShock: The Collection, XCOM 2 Collection и Borderlands Legendary Collection включают не только базовые игры, но и дополнения для них.
Srnsk вчера в 23:24
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала встречу старшего сына с новорожденным братом
Модель Анастасия Шубская, которая на днях родила второго ребенка от хоккеиста Александра Овечкина, опубликовала в Instagram трогательные снимки.
ТВ Центр вчера в 02:08
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс 28 мая в 02:57