Коронавирус

Комсомольская правдаКомсомольская правдаАнна Попова сообщила о прогнозах наступления второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса ожидается осенью одновременно с подъёмом гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Вторая волна коронавируса придет в Россию одновременно с осенним гриппом

Комсомольская правда08:50

Попова заявила, что вторая волна коронавируса может прийти осенью

ТАСС06:22

Попова допустила наложение второй волны COVID-19 на сезонный грипп осенью

РБК05:49

Во время второй волны возможна микс-инфекция

Вести.Ru05:58

Попова допустила возникновение осенью второй волны коронавируса

РИА Новости05:56

Попова: вторая волна COVID-19 может совпасть с периодом ОРВИ

RT на русском05:59

Роспотребнадзор ожидает вторую более опасную волну коронавируса

Московский Комсомолец05:25
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 10:22, Ашберн
Происшествия

В городе Сунжа в Ингушетии заблокировали группу боевиков

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает в субботу, что в городе Сунжа в Ингушетии введен режим контртеррористической операции.
Интерфакс 08:55
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Политика

Кравчук назвал единственный способ остановить «агрессию России»

Первый президент Украины Леонид Кравчук подверг критике политику европейских стран в отношении России.
Московский Комсомолец вчера в 14:43
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«Локомотив» отказался от намерения приобрести Кокорина

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» окончательно отказался от идеи приобретения 29-летнего форварда Александра Кокорина.
Спорт-Экспресс 09:50
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Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
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Происшествия

В Нижнем Тагиле возбудили дело после осквернения Вечного огня

Российская газета 10:07
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Путешествия

Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru 06:57
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Происшествия

Сотрудника американской ФСО застрелили во время протестов в Окленде

РБК 09:59
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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Политика

Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
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Экономика

Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
RT на русском 28 мая в 15:45
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Политика

Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7 в июне, сообщает ТАСС.
МИР 24 вчера в 21:37
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Шоу-бизнес

Степаненко: «Давно простила Евгения Вагановича и отпустила его»

News.ru 08:48
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Общество

«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»

РИА Новости 07:37
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Космос

Астрономы зафиксировали мощнейшую за три года вспышку на Солнце

Главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачёв сообщил о мощнейшей за последние три года вспышке на поверхности Солнца, передаёт ТАСС.
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Кино

Из-за Киану Ривза переименовали фильм «Джон Уик»

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Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
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Общество

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости вчера в 12:33
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Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
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Происшествия

СК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни»

РБК 03:03
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
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Происшествия

В Курской области сильный ветер повредил кровли более 20 домов

Кровли свыше 20 зданий на площади более 1,6 тысячи квадратных метров повреждены сильным ветром в Большесолдатском районе Курской области, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 09:34
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Здоровье

Доктор Мясников оценил степень опасности зараженных животных и посылок

Медик подчеркнул, что доказан воздушно-капельный способ передачи вируса, высокая вероятность передачи через слизистые глаза и рта.
Вести.Ru 08:15
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Авто

Марка Mitsubishi взяла паузу с новым планом развития

При создании альянса, французская компания Renault и японские Nissan и Mitsubishi договорились озвучивать собственные среднесрочные планы.
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Вести.Ru вчера в 23:42
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Политика

США обвинили Россию в поставке фальшивых банкнот в Ливию

Госдепартамент США обвинил Россию в поставке в Ливию якобы фальшивой валюты на сумму более $1 млрд.
Газета.Ru 09:33
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Авто

Toyota запустила продажи самого мощного RAV4 Prime

Гибридный Toyota RAV4 Prime, анонсированный японской маркой еще осенью 2019 года, поступил в продажу в США.
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Кино

Актер Генри Кавилл может снова сыграть Супермена

"Супермен" Генри Кавилл ведет переговоры с кинокомпанией Warner Bros. о возвращении во вселенную DC, хотя выход сиквела "Человека из стали" не запланирован.
Экономика сегодня 28 мая в 05:21
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На Switch состоялся релиз сборников BioShock, XCOM 2 и Borderlands

Комплекты BioShock: The Collection, XCOM 2 Collection и Borderlands Legendary Collection включают не только базовые игры, но и дополнения для них.
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

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