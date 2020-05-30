Вторая волна коронавирусной инфекции может произойти во время подъема ОРВИ, считает главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова. Нельзя исключать, что осенью, когда люди начнут болеть ОРВИ, произойдет вторая волна COVID-19. Такой вариант является одним из самых вероятных.

Попова спрогнозировала возможный период второй волны коронавируса в РФ

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