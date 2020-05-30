Коронавирус
Экономика сегодняПопова спрогнозировала возможный период второй волны коронавируса в РФ
Вторая волна коронавирусной инфекции может произойти во время подъема ОРВИ, считает главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова. Нельзя исключать, что осенью, когда люди начнут болеть ОРВИ, произойдет вторая волна COVID-19. Такой вариант является одним из самых вероятных.
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Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 10 подешевеет в Китае до 530 долларов
Megaobzor.com вчера в 06:26
Общество
В ингушском городе Сунжа объявили режим контртеррористической операции
В городе Сунжа республики Ингушетии введен режим контртеррористической операции (КТО).
РБК 08:43
Экономика
Американские фондовые индексы незначительно повышаются
Трейдеры в основном объясняют рост фондового рынка США оптимизмом по поводу открытия экономики стран, пишет CNBC.
Финмаркет 28 мая в 10:05
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днём
RT на русском вчера в 13:27
Общество
В начале июня в столице пройдет книжный фестиваль «Красная площадь»
В начале июня в столице пройдет книжный фестиваль "Красная площадь".
Вести.Ru 03:25
Политика
Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа
Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
Экономика
Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
Известия вчера в 11:24
Общество
В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса
Вести.Ru вчера в 23:42
Армия и оружие
В США описали шесть видов космического оружия
Центр стратегических и международных исследований США выделил и описал шесть видов космического оружия.
Ferra 28 мая в 08:01
Футбол
В России могут переименовать футбольные лиги
В России в течении года могут переименовать существующие футбольные лиги ради их привидения к единому неймингу.
Дни24 07:21
Игры
PS5 предложит игрокам «отличное соотношение цены и качества»
Sony наконец начала активно раскручивать маховик рекламной кампании PlayStation 5, сообщив о скорой презентации и подразнив сообщество крутыми играми, работающими непосредственно на самой консоли.
Городской портал Новый Нижний вчера в 19:00
Политика
Названы востребованные у россиян поправки к Конституции
Больше всего у россиян востребованы предложенные президентом Владимиром Путиным поправки к Конституции, касающиеся социальной сферы, экологии и науки.
Lenta.ru 07:49
Происшествия
В Екатеринбурге полицейский защитил напарника выстрелом в мужчину
Сегодня, 30 мая, ночью в Екатеринбурге сотруднику полиции пришлось применить табельное оружие, пистолет «Беретта».
Уральский меридиан 08:33
Общество
В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке
В Москве сотрудники полиции задержали несколько пикетчиков, поддерживающих арестованного журналиста Илью Азара у здания главка московской полиции.
Газета.Ru 05:47
Политика
Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM 06:22
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости вчера в 15:26
Политика
Лавров: за границей из-за пандемии остаются более 25 тысяч россиян
Более 25 тысяч россиян еще вынуждены оставаться за границей, из-за ограничений, связанных с пандемией, заявил глава МИД Сергей Лавров.
DP.RU 07:59
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
ТАСС вчера в 14:45
Политика
Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ
Президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 15:33
Политика
Депутат Госдумы раскрыл обстоятельства смерти начальника ГРУ в 2016 году
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков раскрыл обстоятельства смерти генерал-полковника Игоря Сергуна, который до своей кончины занимал должность начальника ГРУ, главного управления Генштаба Вооруженных сил России.
Lenta.ru 07:26
Общество
Появились видео из затопленных поселков в Подмосковье
Житель СНТ «Речное» на окраине Нахабино рассказал «КП», что в одном месте через реку построили дорогу, а воду пустили по трубе, поэтому там может появиться «дамба», если застрянет мусор.
РБК 08:28
Общество
Клиенты пожаловались на трудности с закрытием счетов в «Рокетбанке»
Клиенты виртуального «Рокетбанка» (сервиса по выпуску и обслуживанию банковских карт для населения) сообщили о проблемах с закрытием счетов и выводом денег.
РБК 02:00
Общество
Цифровые пропуска в Москве автоматически продлили до 14 июня
Все цифровые пропуска для рабочих поездок по Москве, которые действовали до 31 мая включительно, были автоматически продлены до 14 июня, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.
Коммерсантъ 07:22
Общество
«Вектор» рассказал о вакцине от коронавируса в виде капель для носа
Одной из возможных форм вакцины против новой коронавирусной инфекции может стать препарат для закапывания в нос, сообщил директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.
Ведомости 07:25
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Происшествия
В Петербурге иномарка сбила четырехлетнюю девочку
Около 22:00 на Биржевой площади 29-летний водитель Hyundai совершил наезд на четырехлетнюю девочку, которая вышла на проезжую часть вне пешеходного перехода.
РБК вчера в 17:57
Шоу-бизнес
Моргенштерн показал себя до похудения на 20 килограммов
22-летний рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштейн, показал свои фото до похудения более чем на 20 килограмм.
Discover24 вчера в 05:08