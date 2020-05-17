Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПопова: в России остановлен рост распространения коронавируса

Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
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Анна Попова
День ко дню уже практически прироста нет. Стабилизация отмечается по всей стране. По всей стране регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат очень бережного отношения к своему здоровью.
— Анна Попова, российский политикРБК 07:43

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