Коронавирус
РИА НовостиПопова: в России остановлен рост распространения коронавируса
Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
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День ко дню уже практически прироста нет. Стабилизация отмечается по всей стране. По всей стране регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат очень бережного отношения к своему здоровью.
— Анна Попова, российский политикРБК 07:43
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Общество
Главврача больницы в Армавире уволили после протеста медиков
Профиль вчера в 10:39
Общество
Минобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в вузах со следующего года.
Известия 04:40
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Фигурное катание
Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 08:26
Шоу-бизнес
Адвокат Муцениеце прокомментировала ее задержание
Адвокат Жанна Михална, представляющая интересы актрисы Агаты Муцениеце, прокомментировала ее конфликт с правоохранителями, произошедший накануне.
Московский Комсомолец 06:07
Общество
В Подмосковье продолжат действовать электронные пропуска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пропуска в Подмосковье и после 18 мая продолжат действовать, непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остается в удаленном формате.
РИА Новости 09:01
Общество
Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы
Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
Политика
Пуэрто-Рико проведет референдум о вхождении в состав США
Пуэрто-Рико — свободно ассоциированное государство под управлением США — одновременно со всеобщими выборами 3 ноября проведет референдум о своем статусе.
Вести.Ru 08:15
Политика
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые.
Коммерсантъ 08:37
Политика
Украина обновила санкционный список против российских организаций
Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС 15 мая в 16:45
Общество
За отказ от теста на коронавирус грозит штраф
За отказ сдать мазок на коронавирус предусмотрен штраф от 15 до 40 тыс. руб.
Orengrad.ru вчера в 03:57
Общество
Попова попросила россиян готовиться жить в условиях пандемии еще долго
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила жителей России, что всем придется жить в условиях пандемии коронавируса не только летом, но и дольше, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:00
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Футбол
Футболистов РПЛ обяжут соблюдать социальную дистанцию
Футболистам РПЛ после возобновления сезона придется соблюдать социальную дистанцию Об этом говорится в проекте медрегламента лиги.
ProstoProSport 07:40
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
Общество
Дальневосточная авиакомпания может приобрести 60 SSJ-100 и 16 МС-21
RT на русском 08:37
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Происшествия
В Краснодарском крае два человека погибли в ДТП
Двое человек погибли, семеро пострадали в ДТП в Крымском районе Кубани, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
РИА Новости 09:13
Космос
99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря
Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
Первый Тульский вчера в 19:15
Автоспорт
«Мерседес» рассматривает возможность подписания Феттеля
Metaratings 06:58
Наука
Ученые рассказали, к чему может привести изменение климата
Международной группе ученых удалось оценить при различных сценариях изменения климата степень потери влаги болотами Евразии и Северной Америки.
Rusargument вчера в 14:32
Музыка
Netflix представил свою песню для «Евровидения»
Релиз музыкальной комедии Eurovision: The Story of Fire Saga состоится на сервисе 26 июня.
Российская газета 06:15
Политика
Призыв запретить Соловьеву въезд в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с призывом запретить телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в Европу и США на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Lenta.ru 08:21
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Песенный конкурс в следующем году состоится в Роттердаме, где его планировали провести в 2020, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.Европейский вещательный союз подтвердил, что международный песенный конкурс состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
Якутия 24 03:01
Общество
В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах
Речь идет о модели компании-разработчика аналитических продуктов Megaputer Intelligence и модели проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ).
РБК 05:52
Общество
Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать
Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
Хоккей
Две победы над Канадой со счётом 8:2! Великий чемпионат мира сборной СССР
По свидетельству многих журналистов, отмена учёта очков первого раунда в медальной группе была произведена именно для того, чтобы сборная Советского Союза не становилась чемпионом мира за два тура до конца, лишая турнир интриги и кассовых сборов в последних матчах.
Чемпионат 15 мая в 04:45
Политика
Иордания предупредила Израиль о войне из-за аннексии Западного берега
Амман, 15 мая 2020, 16:24 — REGNUM Военные столкновения начнутся между Израилем и Иорданией, если израильтяне аннексируют территорию Западного берега, пишет 15 мая Der Spiegel.
REGNUM 15 мая в 09:24
Общество
Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дистанцировании.
Газета.Ru 07:45