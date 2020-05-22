Коронавирус

REGNUMREGNUMПопова: в России прививать от коронавируса начнут с групп риска

Москва, 22 мая 2020, 06:15 — REGNUM При отсутствии возможности изготовления вакцины для всего населения России прививать на первом этапе будут группы риска, сообщила 21 мая журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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с чего всё началось

Попова рассказала, что прививать от коронавируса начнут с групп риска

Прививать от коронавируса начнут с групп риска, если не будет производственной возможности сделать сразу много доз вакцины, но вопрос увеличения производственных мощностей сейчас прорабатывается, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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