22.05.2020 Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщила 22 мая, что распространение коронавируса в России вышло на плато. Ссылаясь на данные мониторинга и анализа ученых, Попова отметила, что можно говорить о стабилизации ситуации.

Анна Попова: Россия вышла на плато по коронавирусу

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