Коронавирус
Портал ПоискАнна Попова: Россия вышла на плато по коронавирусу
22.05.2020 Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщила 22 мая, что распространение коронавируса в России вышло на плато. Ссылаясь на данные мониторинга и анализа ученых, Попова отметила, что можно говорить о стабилизации ситуации.
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Политика
Украина подала в международный суд иск против России
Украина подала иск против России в Международный арбитражный суд в связи с инцидентом в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Известия 07:45
Происшествия
Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта
Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане.
RT на русском 11:12
Общество
Подмосковье отменяет пропускной режим
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об отмене режима цифровых пропусков в Московской области.
Газета.Ru 11:26
Кино
Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа сыграют в фильме о Ван Хельсинге
Питеру Динклэйджу досталась роль охотника на вампиров Ван Хельсинга, последнего в этом роду.
Piter.tv вчера в 08:29
Общество
Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор представил обновленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:31
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о 47 кандидатах на вакцину от коронавируса
Применяются абсолютно новые подходы — например, рекомбинантная вакцина.
REGNUM 11:06
Здоровье
Оренбуржцы заражаются коронавирусом на поминальных обедах
Заболевали те люди, которые присутствовали на поминальных обедах.
Prooren.ru 10:58
Политика
Лукашенко не собирается никого захватывать, но хочет «свою ракету»
Белоруссия не собирается заниматься глобализмом, захватывать другие государства, поэтому межконтинентальные баллистические ракеты Республике не нужны, заявил президент Александр Лукашенко во время визита на оборонное предприятие "ОКБ ТСП".
Вести.Ru 05:58
Политика
Путин заявил о надежде не стать пациентом коронавирусной больницы
Президент России Владимир Путин заявил, что надеется не стать пациентом городской клинической больницы № 52, перепрофилированной для приема больных с коронавирусной инфекцией.
РБК 11:18
Космос
ТПУ приступил к изготовлению макета космического 3D-принтера
РИА Томск 19 мая в 00:52
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Происшествия
В Петербурге осужден порнограф, снимавший воспитанников детдома
Как установили следователи СКР, в те времена Брыков приводил в свою квартиру несовершеннолетних воспитанников ряда детских домов и снимал с их участием порнографические материалы, а также совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера.
REGNUM 07:35
Экономика
Коронные схемы: для блокировки счетов появились новые основания
В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
Известия вчера в 17:01
Экономика
Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций
20 мая Министерство финансов России провело рекордный аукцион по продаже облигаций федерального займа ОФЗ-ПД с погашением в октябре 2027 года: инвесторам были проданы бумаги на 112 миллиардов руб. Предыдущий рекорд был поставлен 13 мая 2020 года, когда Минфин продал максимальный объем ОФЗ за год - на 92 миллиарда.
Вести.Ru вчера в 08:54
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru вчера в 10:38
Технологии
В WhatsApp появится новая функция
В бета-версии WhatsApp для iOS появилась функция распознавания QR-кодов, пишет Wabetainfo.
РИА Новости вчера в 09:58
Авто
Китайцы смогли построить футуристичный электрокар Baojun E300
Китайский автоконцерн SAIC приступил к поставкам в дилерские центры новой версии футуристичного электрокара.
Car.ru вчера в 02:20
Политика
Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России
Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 13:11
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
Происшествия
В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на северо-западе Москвы была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 11:27
Общество
Свердловский губернатор продлил самоизоляцию до 1 июня
В Свердловской области до 1 июня продлён режим самоизоляции, действующий с конца марта.
REGNUM 10:05
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители.
Lenta.ru 02:40
Общество
Программа Брилёва «Вести в субботу» не выйдет из-за коронавируса
Ведущий программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» Сергей Брилёв сообщил, что передача не выйдет в эфир 23 мая из-за карантина, введённого в связи с инфицированием одного из сотрудников редакции коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:39
Экономика
ЦБ допустил улучшение условий кредитных каникул по автокредитам
Банк России допустил, что условия для предоставления кредитных каникул по автомобильным кредитам могут расшириться.
Российская газета 07:42
Наука
Противозачаточные таблетки влияют на гормон любви
Ученые из Департамента клинической медицины Орхусского университета в Дании рассказали о том, что противозачаточные таблетки могут воздействовать на так называемый гормон любви.
Дни24 вчера в 08:55
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты госпитализирован с травмами головы
На днях в одну из столичных клиник с травмами лица и головы попал бывший муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов.
Городовой вчера в 06:56
Кино
В 2021 году кинопремию «Оскар» могут перенести
Напомним, что в феврале в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения престижной кинопремии «Оскар».
Smolnarod.ru вчера в 03:21
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова впервые показала детей от Резо Гигинеишвили
Известная российская актриса Надежда Михалкова впервые показала детей от кинорежиссера Резо Гигинеишвили.
Актуальные Новости вчера в 10:29