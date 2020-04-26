Коронавирус

ТАССТАССПопова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом

Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. Режим ограничений Режим ограничений, введенных в России из-за ситуации с распространением коронавируса, сыграл свою максимально положительную роль, сообщила Попова.
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Анна Попова
Я очень надеюсь, и мы к этому идем, что мы не увидим никакого пика. Пик — это взрыв, взрыва у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили. Сегодняшним днем мы видим, что она реализуется, если только мы не сорвемся в праздники, это самый большой риск сегодняшнего дня.
— Анна Попова, российский политикКоммерсантъ 07:32
с чего всё началось

Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что России удастся избежать взрывного пика заражений коронавирусом, однако для этого важно продолжить соблюдать ограничения в майские праздники.
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Общество

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
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Общество

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Москва, 26 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Сроки действия и подачи сертификатов на приобретение или строительство жилья для молодых семей в России продлены с семи до девяти месяцев.
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Общество

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Общество

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Для российских пенсионеров стоит смягчить требования самоизоляции и разрешить им гулять около дома.
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Общество

С 30 апреля по 4 мая жителям Сербии запретили выходить из дома

Правительство Сербии приняло решение запретить всем гражданам страны выходить из дома с 30 апреля до 4 мая в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.
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Ректор Московской духовной академии в Сергиевом Посаде епископ Питирим (Творогов) сообщил, что выздоровел после коронавируса.
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Ранее Кокорин заявил, что к нему есть интерес со стороны ряда итальянских клубов.
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В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19

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Общество

Из жизни ушла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Накануне из жизни ушла Юлия Ларионова, занимающая должность главного редактора крупнейшей радиостанции «Русское радио».
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Виртуальный концерт Трэвиса Скотта в Fortnite собрал 12 млн зрителей

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Министр здравоохранения Дона попала в реанимацию

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Политика

Рогозин не хочет объединяться с Маском

Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин отверг возможность сотрудничества с Илоном Маском, так как его компания SpaceX является подрядчиком Пентагона.
Вести.Ru 12:55
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Общество

Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники

Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС вчера в 16:42
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Общество

Вспышку коронавируса на американском авианосце назвали аномальной

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Здоровье

Вирусолог объяснил, сколько живет коронавирус у бессимптомных больных

Бессимптомные носители коронавирусной инфекции переносят вирус по времени столько же, сколько и больные люди.
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Общество

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Старший советник Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC предрек Соединенным Штатам новую Великую депрессию.
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Общество

65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области

По сведениям Роспотребнадзора на 11:00, воскресенья, 26 апреля на территории Ростовской области еще у 65 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
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Общество

Утверждены правила предоставления субсидий туроператорам

Председатель правительства России Михаил Мишустин в воскресенье утвердил правила помощи туроператорам.
Вести.Ru 11:45
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Армия и оружие

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В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

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Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
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