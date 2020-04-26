Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что России удастся избежать взрывного пика заражений коронавирусом, однако для этого важно продолжить соблюдать ограничения в майские праздники.

с чего всё началось

Я очень надеюсь, и мы к этому идем, что мы не увидим никакого пика. Пик — это взрыв, взрыва у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили. Сегодняшним днем мы видим, что она реализуется, если только мы не сорвемся в праздники, это самый большой риск сегодняшнего дня.

Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. Режим ограничений Режим ограничений, введенных в России из-за ситуации с распространением коронавируса, сыграл свою максимально положительную роль, сообщила Попова.

Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом

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