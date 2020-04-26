Коронавирус

ТАССТАССПопова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом

Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. Режим ограничений Режим ограничений, введенных в России из-за ситуации с распространением коронавируса, сыграл свою максимально положительную роль, сообщила Попова.
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Анна Попова
Я очень надеюсь, и мы к этому идем, что мы не увидим никакого пика. Пик — это взрыв, взрыва у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили. Сегодняшним днем мы видим, что она реализуется, если только мы не сорвемся в праздники, это самый большой риск сегодняшнего дня.
— Анна Попова, российский политикКоммерсантъ 07:32
с чего всё началось

Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что России удастся избежать взрывного пика заражений коронавирусом, однако для этого важно продолжить соблюдать ограничения в майские праздники.
ТАСС07:15

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Попова заявила, что Россия может избежать пика заражения коронавирусом

РИА Новости08:29

Роспотребнадзор предупреждает: сорвемся в праздники - будет взрыв

Вести.Ru07:04

Глава Роспотребнадзора: майские праздники нужно провести дома

Коммерсантъ07:32

Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом

ТАСС07:15

В Роспотребнадзоре призвали россиян пересидеть майские праздники дома

Интерфакс07:13

Попова допустила возможность избежать пика по коронавирусу в России

РБК07:57
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Здоровье

Путин услышал гнев народа

На прошедшей неделе Путин опять говорил правильные слова, Мишустин подписывал правильные документы, медики называли абстрактные цифры.
Московский Комсомолец 10:24
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Технологии

Смартфоны названы потенциальным источником заражения коронавирусом

Чтобы еще больше снизить риски вероятного заражения коронавирусом, специалист рекомендует обязательно использовать салфетки на основе спирта и протирать ими заднюю и переднюю панель смартфонов или других устройств, пишет «Астера».
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Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
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Культура

Анатолий Цой поделился эмоциями после победы над Долиной в шоу «Маска»

Пятый канал 15:41
Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом

В Санкт-Петербурге около 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Политика

Песков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом

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REGNUM 11:30
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Происшествия

Бывший работник Чернобыльской АЭС рассказал о еще двух авариях

Петр Шаврей участвовал и в ликвидации последствий взрыва реактора номер 4, который произошел ровно 34 года назад 26 апреля 1986 года.
Lenta.ru 12:48
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Общество

Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

«Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23.00 до 7.00, дополнена указанием на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 17:15
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Происшествия

Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку

В Подмосковье правоохранители начали проверку после вечеринки в ЖК "Бутово парк 2" в Ленинском городском округе, когда местные жители собрались толпой во дворе дома.
Газета.Ru 11:34
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Политика

Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией

Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС 24 апреля в 05:46
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Культура

В Госдуме попросили ГП проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

РИА Новости 11:03
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Авто

МКПП осталась только на 12% автомобилей

Автоновости дня 09:20
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Общество

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники

РБК 08:50
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Общество

Власти Италии объявили о смягчении режима карантина

Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM 16:43
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Экономика

Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета 15:06
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Общество

Советник Трампа ожидает в США безработицу уровня Великой депрессии

Вашингтон, 26 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Кризис, развивающийся на фоне пандемии коронавирусной инфекции, может вызвать в США уровень безработицы, который, возможно, будет сопоставим с уровнем безработицы во времена Великой депрессии.
REGNUM 11:58
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Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку

RT на русском 06:54
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Политика

Протодиакон Кураев резко отозвался о мозаике с Путиным и Сталиным в храме Минобороны

Изображение на другой мозаичной композиции — «Бескровное присоединение Крыма» первых лиц государства: президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, протодиакон тоже не приветствовал.
Росбалт вчера в 20:20
Происшествия

На Кубани от коронавируса умер врач-рентгенолог

В Краснодарском крае умер 52-летний врач-рентгенолог с диагнозом коронавирус, сообщает региональный оперштаб.
АиФ Краснодар 10:55
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Общество

PepsiCo приостанавливает сотрудничество с Региной Тодоренко

Бывшая ведущая проекта «Орел и решка» попала в громкий скандал. В недавнем интервью теледива высказалась о домашнем насилии.
RuNews24.ru 11:27
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Культура

Незлобин проспорил стрижку Светлакову

Ведущими трансляции в соцсети стали продюсеры нового проекта Сергей Светлаков и Александр Незлобин.
7Дней.ру вчера в 02:00
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Кино

В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»

Известия 24 апреля в 08:50
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Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости вчера в 04:08
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Шоу-бизнес

Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

ТАСС 08:01
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Общество

Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
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Музыка

Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей 24 апреля в 17:58
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Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина публично обратилась к Бари Алибасову

Недавно Лидия Николаевна подарила свою квартиру супругу Бари Алибасову, который в свою очередь продал жилье своему помощнику - актеру гей-порно Сергею Моцарю.
Paparazzi.ru 09:13
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Общество

В Москве умер 31 пациент с коронавирусом

За сутки в столице умер 31 пациент с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 14:29
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Общество

Утверждены правила предоставления субсидий туроператорам

Председатель правительства России Михаил Мишустин в воскресенье утвердил правила помощи туроператорам.
Вести.Ru 11:45
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Здоровье

В больнице в Улан-Удэ заменили персонал из-за выявленного коронавируса

За сутки в Бурятии зафиксированы 23 новых случая коронавируса, 10 из которых – от очага в больнице.
Взгляд.ру 15:43
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