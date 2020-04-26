Коронавирус
ТАССПопова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом
Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. Режим ограничений Режим ограничений, введенных в России из-за ситуации с распространением коронавируса, сыграл свою максимально положительную роль, сообщила Попова.
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Я очень надеюсь, и мы к этому идем, что мы не увидим никакого пика. Пик — это взрыв, взрыва у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили. Сегодняшним днем мы видим, что она реализуется, если только мы не сорвемся в праздники, это самый большой риск сегодняшнего дня.
— Анна Попова, российский политикКоммерсантъ 07:32
с чего всё началось
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что России удастся избежать взрывного пика заражений коронавирусом, однако для этого важно продолжить соблюдать ограничения в майские праздники.ТАСС07:15
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Здоровье
Путин услышал гнев народа
На прошедшей неделе Путин опять говорил правильные слова, Мишустин подписывал правильные документы, медики называли абстрактные цифры.
Московский Комсомолец 10:24
Технологии
Смартфоны названы потенциальным источником заражения коронавирусом
Чтобы еще больше снизить риски вероятного заражения коронавирусом, специалист рекомендует обязательно использовать салфетки на основе спирта и протирать ими заднюю и переднюю панель смартфонов или других устройств, пишет «Астера».
Газета DAILY 16:34
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
Происшествия
В Петербурге 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом
В Санкт-Петербурге около 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:17
Политика
Песков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом
Москва, 26 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним.
REGNUM 11:30
Происшествия
Бывший работник Чернобыльской АЭС рассказал о еще двух авариях
Петр Шаврей участвовал и в ликвидации последствий взрыва реактора номер 4, который произошел ровно 34 года назад 26 апреля 1986 года.
Lenta.ru 12:48
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
«Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23.00 до 7.00, дополнена указанием на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 17:15
Происшествия
Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку
В Подмосковье правоохранители начали проверку после вечеринки в ЖК "Бутово парк 2" в Ленинском городском округе, когда местные жители собрались толпой во дворе дома.
Газета.Ru 11:34
Политика
Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией
Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС 24 апреля в 05:46
Авто
МКПП осталась только на 12% автомобилей
Автоновости дня 09:20
Общество
Власти Италии объявили о смягчении режима карантина
Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM 16:43
Экономика
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета 15:06
Общество
Советник Трампа ожидает в США безработицу уровня Великой депрессии
Вашингтон, 26 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Кризис, развивающийся на фоне пандемии коронавирусной инфекции, может вызвать в США уровень безработицы, который, возможно, будет сопоставим с уровнем безработицы во времена Великой депрессии.
REGNUM 11:58
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
RT на русском 06:54
Политика
Протодиакон Кураев резко отозвался о мозаике с Путиным и Сталиным в храме Минобороны
Изображение на другой мозаичной композиции — «Бескровное присоединение Крыма» первых лиц государства: президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, протодиакон тоже не приветствовал.
Росбалт вчера в 20:20
Происшествия
На Кубани от коронавируса умер врач-рентгенолог
В Краснодарском крае умер 52-летний врач-рентгенолог с диагнозом коронавирус, сообщает региональный оперштаб.
АиФ Краснодар 10:55
Общество
PepsiCo приостанавливает сотрудничество с Региной Тодоренко
Бывшая ведущая проекта «Орел и решка» попала в громкий скандал. В недавнем интервью теледива высказалась о домашнем насилии.
RuNews24.ru 11:27
Культура
Незлобин проспорил стрижку Светлакову
Ведущими трансляции в соцсети стали продюсеры нового проекта Сергей Светлаков и Александр Незлобин.
7Дней.ру вчера в 02:00
Кино
В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»
Известия 24 апреля в 08:50
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости вчера в 04:08
Общество
Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
Музыка
Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей 24 апреля в 17:58
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина публично обратилась к Бари Алибасову
Недавно Лидия Николаевна подарила свою квартиру супругу Бари Алибасову, который в свою очередь продал жилье своему помощнику - актеру гей-порно Сергею Моцарю.
Paparazzi.ru 09:13
Общество
В Москве умер 31 пациент с коронавирусом
За сутки в столице умер 31 пациент с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 14:29
Общество
Утверждены правила предоставления субсидий туроператорам
Председатель правительства России Михаил Мишустин в воскресенье утвердил правила помощи туроператорам.
Вести.Ru 11:45
Здоровье
В больнице в Улан-Удэ заменили персонал из-за выявленного коронавируса
За сутки в Бурятии зафиксированы 23 новых случая коронавируса, 10 из которых – от очага в больнице.
Взгляд.ру 15:43