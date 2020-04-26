Коронавирус

ТАССТАССПопова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом

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Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. Режим ограничений Режим ограничений, введенных в России из-за ситуации с распространением коронавируса, сыграл свою максимально положительную роль, сообщила Попова.
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Анна Попова
Я очень надеюсь, и мы к этому идем, что мы не увидим никакого пика. Пик — это взрыв, взрыва у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили. Сегодняшним днем мы видим, что она реализуется, если только мы не сорвемся в праздники, это самый большой риск сегодняшнего дня.
— Анна Попова, российский политикКоммерсантъ 07:32
с чего всё началось

Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что России удастся избежать взрывного пика заражений коронавирусом, однако для этого важно продолжить соблюдать ограничения в майские праздники.
ТАСС07:15

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Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом

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Попова заявила, что Россия может избежать пика заражения коронавирусом

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В Роспотребнадзоре призвали россиян пересидеть майские праздники дома

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Роспотребнадзор предупреждает: сорвемся в праздники - будет взрыв

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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 16:28, Ашберн
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