Я очень надеюсь, и мы к этому идем, что мы не увидим никакого пика. Пик — это взрыв, взрыва у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили. Сегодняшним днем мы видим, что она реализуется, если только мы не сорвемся в праздники, это самый большой риск сегодняшнего дня.

Попова и ранее отмечала, что майские праздники — не повод для нарушения режима самоизоляции. По ее словам, если жители перестанут следовать введенному запрету, «все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку».

Попова допустила возможность избежать пика по коронавирусу в России

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