Пока человек не будет свободен от вируса, ему диагноз, конечно же, не отменят.

Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1".

Попова заявила, что до марта в России коронавируса не было

Общество В Подмосковье официально ввели масочный режим Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел на территории региона масочный режим, подписав соответствующее постановление. 1,8K

Финансы Экономический прогноз на май Эксперты отвечают на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция и как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке.

Здоровье В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. 1,3K

Здоровье Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая. 2,7K

Общество Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя. 50

Общество Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства. 103

Политика Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны. 1,1K

Авто Новое поколение кроссовера Renault Kadjar получит гибридные моторы Моторную гамму нового Kadjar, помимо уже привычных бензиновых двигателей с турбонаддувом, наверняка представит гибридная силовая установка, состоящая из 1,6-литрового «атмосферника» и электромотора суммарной мощностью около 160 лошадиных сил. 3

Экономика Еврокомиссия выделит €1 млн на укрепление Нацбанка Белоруссии Порядка €1 млн на укрепление Национального банка Республики Белоруссия (НБРБ) выделит Еврокомиссия, сообщил 2 мая сайт RT со ссылкой на документ ведомства. 13

Здоровье АОФИ направила Минспорту РФ список мер для работы фитнес-клубов Ассоциация операторов фитнес-индустрии России (АОФИ) направила главе Роспотребнадзора Анне Поповой и первому заместителю министра спорта РФ Азату Кадырову письмо со списком необходимых мер для организации безопасной работы фитнес-клубов страны во время выхода из карантина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации. 7

Политика Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский. 2

Общество Маск объявил о распродаже имущества Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla. 323

Космос В НАСА показали марсианский вертолет «Изобретательность» Первый беспилотный вертолет для будущей миссии NASA «Марс-2020» получил имя «Изобретательность» (Ingenuity).