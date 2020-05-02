Пока человек не будет свободен от вируса, ему диагноз, конечно же, не отменят.

Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1".

Попова заявила, что до марта в России коронавируса не было

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