Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения. Об этом в четверг сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на онлайн-дискуссии в клубе "Валдай".

с чего всё началось

Одного какого-то препарата точно не будет. Будет целый спектр различных вакцинных препаратов, которые будут использоваться для разных групп: для групп риска, для тех, кто работает, и так далее.

Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.

Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет

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