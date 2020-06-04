Коронавирус
ТАССПопова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет
Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.
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Одного какого-то препарата точно не будет. Будет целый спектр различных вакцинных препаратов, которые будут использоваться для разных групп: для групп риска, для тех, кто работает, и так далее.
— Анна Попова, российский политикАгентство Москва 06:52
с чего всё началось
Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения. Об этом в четверг сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на онлайн-дискуссии в клубе "Валдай".ТАСС06:39
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