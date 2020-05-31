Коронавирус

ТАССТАССПопова заявила, что носить маски на пляже не придется

Отдыхающим на пляже россиянам не придется носить маски, однако социальную дистанцию необходимо соблюдать.
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Анна Попова
Эти рекомендации прописаны, маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими — да, для людей не связанным между собой семейными отношениями или теми, кто живет вместе, должна быть социальная дистанция и на пляже тоже.
— Анна Попова, российский политикКлопс 06:19
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