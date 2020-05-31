с чего всё началось

Эти рекомендации прописаны, маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими — да, для людей не связанным между собой семейными отношениями или теми, кто живет вместе, должна быть социальная дистанция и на пляже тоже.

Отдыхающим на пляже россиянам не придется носить маски, однако социальную дистанцию необходимо соблюдать.

Попова заявила, что носить маски на пляже не придется

Музыка Губерниев выпустил музыкальный альбом Всего в альбом вошло восемь композиций в стиле рок, одну из которых комментатор посвятил биатлону. 6

Энергетика Алжир предложил провести встречу ОПЕК+ на следующей неделе Первая министерская встреча ОПЕК+ после вступления в силу новой сделки по сокращению добычи может состояться уже на следующей неделе, по просьбе председательствующего в этом году в организации министра энергетики Алжира конференцию с 9-10 июня могут перенести на 4 июня.

Здоровье Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний". 1,6K

Общество Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями. 9,3K

Здоровье Прокуратура проверит жалобы медиков подмосковной больницы Медики сообщали о невыплатах положенных надбавок, а также ошибках руководства медицинского учреждения, повлекших заболевания и даже смерти сотрудников. 1

Общество Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает быстрой эвакуации. 13

Происшествия Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР). 55

Кино На НТВ стартует многосерийный остросюжетный детектив «Черная лестница» Между Максом и Вадимом завязывается удивительная дружба, личные драмы их сближают, и тогда Тельцов открывает свое детективное агентство «Черная лестница», а его напарником становится Макс.

Футбол Наумов: думаю, что Семин найдет себе новую команду Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов порассуждал о будущем наставника "железнодорожников" Юрия Семина, передает "Спорт день за днем".

Общество Названо наиболее эффективное средство защиты от коронавируса Строительные респираторы — наиболее эффективное средство защиты от коронавируса, заявил ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев в интервью "Говорит Москва". 62