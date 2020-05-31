Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъРоссиянам не придется носить маски на пляже

Ранее Роспотребнадзор выпустил смягченную версию рекомендаций для санаториев, как им работать в условиях пандемии. В частности, принимать отдыхающих можно только при наличии справки об отрицательном тесте на COVID-19.
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Анна Попова
Эти рекомендации прописаны, маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими — да, для людей не связанным между собой семейными отношениями или теми, кто живет вместе, должна быть социальная дистанция и на пляже тоже.
— Анна Попова, российский политикКлопс 06:19
с чего всё началось
Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Москва.Кремль.Путин", фрагмент выпуска опубликовал в Instagram
 ведущий Павел Зарубин.
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